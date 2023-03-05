Запад сделал недостаточно: британский генерал рассказал, сможет ли Украина провести успешное наступление

Генерал говорит, что сломать боевой дух россиян можно и без полного разгрома оккупационной армии

Запад приложил недостаточно усилий, чтобы обеспечить победу Украины в войне, которую начала россия, однако ВСУ все еще могут провести успешное контрнаступление.

Такое мнение высказал бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннат в эфире Sky News. Он также призвал западные страны усилить свою помощь, чтобы война была завершена в 2023 году.

"Откровенно говоря, я считаю, что мы сделали недостаточно", — сказал он.

По его словам, в конце весны или в начале лета Украина может провести успешное контрнаступление, при условии если оно будет хорошо спланировано, а партнеры предоставят необходимое ВСУ количество оружия и боеприпасов.

Даннат подчеркнул, что он не единственный, кто уверен, что несколько мощных ударов по российским позициям смогут нанести достаточный ущерб оккупантам, чтобы окончательно сломить их боевой дух.

При этом генерал не стал исключать, что успешное наступление украинской армии также может положить конец власти диктатора владимира путина, которого могут выгнать из кремля.

"Если это не будет путин и Кремль, то кто? Ну, честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Но я бы сказал, что, по моему мнению, группа людей, группа лидеров, которые больше всего недовольны в россии на данный момент, — это высший генералитет", — добавил он.

Как сообщалось ранее, представитель Пентагона Колин Каль ранее допустил, что война может затянуться. По его прогнозу боевые действия могут продолжаться от шести месяцев до трех лет.

Подобные опасения высказала и министр армии США Кристин Вормут, которая предположила, что война закончится в текущем или следующем году.