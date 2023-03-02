У россиян еще остается много сил: в США дали прогноз по войне в Украине

В США не исключают, что война может затянуться

Война россии против Украины может затянуться еще на пару лет, поскольку у оккупантов еще остаются значительные возможности к ведению боевых действий.

Как сообщила министр армии США Кристин Вормут, выступая в Центре стратегических и международных исследований, в Пентагоне пока затрудняются с оценкой того, как долго еще будет длиться вторжение.

"Думаю, что война в Украине завершится сама собой в следующий год или два", — сказала Вормут.

При этом она отметила, что ее прогноз базируется на том, что россияне еще не использовали значительную часть своих воздушных и морских сил, а также возможностей в киберсреде.

Министр добавила, что война оказалась более затяжной, чем изначально рассчитывалось, а на возможности россиян стоит обращать внимание.

Как сообщалось ранее, представитель Пентагона Колин Каль накануне сообщил, что война россии против Украины может длиться от шести месяцев до трех лет.

Вместе с тем глава ГУР МО Кирилл Буданов сравнил войну в Украине с футбольным матчем и отметил, что "счет" пока 1:1, а уже идет 70-я минута "матча".