Буданов рассказал, когда Украина и россия столкнутся в решающей битве

Глава разведки Украины прогнозирует, что решающая битва произойдет уже в скором времени

Война россии против Украины приближается к своей решающей стадии, а главная битва, которая определит ее ход, произойдет уже этой весной.

Как рассказал в комментарии USA TODAY начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, к концу сезона у оккупантов закончатся "военные инструменты" для достижения победы.

"россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери", — рассказал он.

Это, отмечает Буданов, заставило кремль менять цепочку военного командования. По его словам, именно весной произойдет решающая битва, которая "станет последней перед окончанием войны".

Вместе с тем он не стал объяснять, на чем основан его прогноз.

Как сообщалось ранее, представитель Пентагона Колин Каль ранее допустил, что война может затянуться. По его прогнозу боевые действия могут продолжаться от шести месяцев до трех лет.

Подобные опасения высказала и министр армии США Кристин Вормут, которая предположила, что война закончится в текущем или следующем году.