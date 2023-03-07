"Ужасающий уровень потерь": на Западе рассказали, сколько "вагнеровцев" ликвидировано под Бахмутом

Бахмут для россиян успехом так и не стал

Российские наемники из ЧВК "Вагнера" во время боев за Бахмут потеряли около 20-30 тысяч человек. При этом примерно треть из них были убитыми.

Как сообщает INews, западные официальные лица сообщают, что кроме того появляется все больше свидетельств того, что вдоль всей линии фронта российски солдаты отказываются идти в бой.

"Уровень смертности у "Вагнера" значительно выше, чем в российских вооруженных силах. Бахмут не был успешным для россиян", — сообщил неназванный западный чиновник.

По его словам, россияне возле этого города показали "действительно ужасающий уровень потерь при минимальных территориальных достижениях", что демонстрирует то, в насколько плохом состоянии находится оккупационная армия.

При этом на Западе считают разумным решение продолжить оборону города даже под риском окружения.

"Они убивают там много россиян", — сказал чиновник и отметил, что это может продолжаться еще месяц, при этом украинцы всегда могут уйти из города.

Как сообщалось ранее, в россии отправкой заключенных на фронт в основном занималась ЧВК "Вагнер", которой таким образом удалось завербовать около 50 тысяч россиян. По данным российских благотворительных фондов, около 80% из них были убиты, тяжело ранены, сдались в плен или дезертировали.