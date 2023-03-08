Американский генерал сравнил потери боевой авиации россии и Украины

Генерал армии США приятно удивлен организацией противовоздушной обороны в Украине

Украинская армия за время полномасштабного вторжения россии могла лишить противника более чем 70 боевых самолетов. Именно такую статистику приводит американский генерал Джеймс Хеккер, командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке. Следует отметить, что данные об уничтоженной авиации прозвучали на фоне регулярных разговоров о необходимости поставки Украине новейших истребителей.

Детальнее пишет "Голос Америки", ссылаясь на выступление генерала на пресс-конференции в Колорадо. По данным Хеккера, в целом в Украине довольно неплохо работает противовоздушная и противоракетная оборона, что влияет на дальнейшее развитие боевых действий.

Военный утверждает, что наряду с 70 российскими самолетами украинская армия могла потерять менее 60 "птичек". При этом, по официальным данным Генштаба ВСУ, число уничтоженной вражеской авиации значительно больше. На утро 8 марта военные отчитывались о якобы 303 ликвидированных самолетах врага.

Потери армии РФ в Украине 8.03.

Также Хеккер добавил, что в общем сравнительно небольшие потери в авиации с обеих сторон объясняются эффективностью работы средств ПВО и ПРО. Поэтому самолеты и вертолеты не применяются в больших масштабах, а, следовательно, часть авиации буквально "оказалась ненужной".

Генерал подчеркнул, что из-за нехватки авиации серьезные проблемы испытывает и Украина, ведь часто нет возможности прикрыть контрнаступление пехоты с воздуха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США работают над возможностью осовременить Воздушные силы ВС Украины без предоставления дополнительных современных истребителей. Сделать это хотят посредством сочетания западных снарядов и самолетов советского производства.

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