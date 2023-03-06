Война — день 376: оккупанты пытаются окружить Бахмут и запускают дроны по Украине

Оперативно о главном 6 марта

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 376 дней. Оккупанты пытаются продавить линию украинской защиты в Луганской области и для этого стягивает туда огромное количество техники и солдат, еще одной горячей точкой является Бахмут, который продолжает держаться несмотря на то, что его окружили с трех сторон. Однако стойкое сопротивление ВСУ не позволяет захватчикам достичь своих целей из-за чего они срываются на мирных жителях и разрушают целые города.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В ряде областей Украины объявили тревогу, в Киевской области работает ПВО.

00:00 Мониторинговые группы предупреждают о высоких рисках атаки дронами. Тем временем несколько целей зашли в воздушное пространство Украины со стороны Черниговской и Полтавской областей.

О происходившем 3 марта читайте в материале: Война — день 373: на Донбассе продолжаются тяжелые бои, в россии все чаще звучат взрывы

Информация за 4 марта доступна в сводке: Война — день 374: оккупанты изменили тактику под Бахмутом и давят на Луганщине

С данными за 5 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 375: россияне штурмуют Бахмут, но несут тяжелые потери