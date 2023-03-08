Поток оружия превратился из ручья в реку: The Economist о "сюрпризе" оккупантам, который готовит Украина

За последние три месяца наша страна получила 40% от всей обещанной Пентагоном помощи с начала вторжения

За последние несколько месяцев Украина получила большое количество западного оружия, что может говорить о подготовке к мощному наступлению ВСУ. Такими темпами уже вскоре почти треть украинской армии будет иметь вооружение стандартов НАТО.

За последние три месяца, с 9 декабря, Украине поступило 40% из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала полномасштабной войны в нашей стране. Речь идет о более чем 8 млрд долларов. Об этом пишет издание The Economist

В то же время поставки вооружения, согласованные с Германией только в январе 2023 года, составляют две трети от общего количества, которое было отправлено нашей стране за весь прошлый год. Можно сказать, что поток западного оружия превратился из ручья в реку.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассчитывает на то, что в его распоряжении в конечном итоге будут три новых армейских корпуса, каждый из которых будет состоять из шести бригад. Стоит отметить, что каждый корпус — это 20 тысяч человек, которые вооружены и обучены по стандартам НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что долгожданные ЗРК Patriot уже вскоре прибудут в Украину. Наши военные сейчас активно учатся использовать это оружие.