Иран до верха набил снарядами два корабля для россии: что удалось узнать СМИ

Количество боеприпасов и снарядов на судах поражает

Иран, который с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину помогает россии оружием, однако официально этого не признает, недавно в очередной раз передал агрессору большое количество пуль, ракет и минометных снарядов. В дальнейшем рф будет использовать их на фронте и для ударов против мирных украинских городов.

Как пишет Sky News, ссылаясь на проверенные источники, в январе два грузовых корабля под российскими флагами вышли из иранского порта, после чего направились в россию через акваторию Каспийского моря. Суда перевозили около 100 миллионов пуль, примерно 300 тысяч снарядов, а также боеприпасы для РСЗО, минометов и пулеметов. Предварительно, россия заплатила за все наличными.

По данным издания, вероятно, эти два грузовых судна имеют названия Musa Jalil и Begey. Оба плавают под российским флагом. Один из кораблей вышел из Ирана 10 января, а другой – примерно 12 января. На кораблях было не менее 200 транспортных контейнеров, полностью набитых оружием.

Кроме того, согласно исследованиям отдела данных и криминалистики Sky News, общее утверждение о движении кораблей действительно подтверждено, однако даты их курсирования несколько отличаются. В настоящее время точно установить, что именно перевозили суда, журналистам не удалось.

К примеру, по данным морского трекера MarineTraffic, два корабля в иранском порту Амирабад в Каспийском море находились 9 января. На спутниковых снимках, которые удалось сделать на следующий день, видно, что одно из судов все еще находится в пределах порта.

В то же время морское отслеживание показало, что Musa Jalil вышел из порта примерно в 10 часов по местному времени 10 января, а Begey — в тот же день. После уже 12 января корабли остановились у берегов Туркменистана и находились там несколько следующих дней. Причина пока остается неизвестной.

Затем судна пересекли Каспийское море и прибыли в российский порт Астрахань 27 января. Согласно данным слежки, они оставались в порту несколько дней до выхода 3 февраля.

Следует добавить, что источники в службе безопасности не подтвердили ни название порта в Иране, из которого вышли два корабля, ни порт рф, куда они впоследствии прибыли. Однако информация о курсировании судов через Каспийское море в россию была подтверждена.

"Иран отправил два грузовых корабля в зону боевых действий в Украину, перевозя около 200 новых транспортных контейнеров, которые содержали боеприпасы для российских военных действий в Украине", — говорится в сообщении.

По данным источника, груз кораблей может содержать примерно 100 миллионов пуль разного размера. Они подойдут для такого оружия, как пистолеты, автоматы и пулеметы. Кроме того, на судах были и другие боеприпасы, включая примерно 300 тысяч снарядов для гранатометов, противотанковых ракет и минометных снарядов, а также артиллерийские ракетные и броневые снаряды.

Кроме того, источник сообщил, что на борту было около 10 тысяч бронежилетов и шлемов. За все заплатила наличными.

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