Укр

Война — день 377: ВСУ держат Бахмут несмотря на постоянные атаки россиян

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Автор
Бои за Украину продолжаются 377 дней
Бои за Украину продолжаются 377 дней. Фото Телеграф

Оперативно о главном 7 марта

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 377 дней. Российские оккупанты продолжают атаковать на Донбассе и горячее всего на Бахмутском направлении и в самом городе-крепости. Власти Украины приняли решение удерживать город и направляют туда дополнительные силы, а постоянные штурмы приводят к тому, что (по данным разведки НАТО) соотношение потерь оккупантов к украинским защитникам составляет примерно пять к одному.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина непублично просит США предоставить кассетные боеприпасы для сброса с дронов, пишет агентство Reuters со ссылкой на законодателей Джейсона Кроу и Адама Смита, которые входят в комитет по вооруженным силам Палаты представителей США.

О происходившем 4 марта читайте в материале: Война — день 374: оккупанты изменили тактику под Бахмутом и давят на Луганщине

Информация за 5 марта доступна в сводке: Война — день 375: россияне штурмуют Бахмут, но несут тяжелые потери

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 376: оккупанты пытаются окружить Бахмут и запускают дроны по Украине

Теги:
#Украина #Россия #Война #Бахмут