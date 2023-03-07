Украина хочет получить от США оружие, способное остановить пехотные волны россиян: почему Вашингтон не хочет его передавать

Данный тип оружия запрещен во многих странах мира

Украина хочет получить от США кассетные авиабомбы, которые хочет применять для остановки пехотных волн россиян.

Как сообщает Reuters со ссылкой на членов комитета по вопросам вооруженных сил Конгресса Джейсона Кроу и Адама Смита, речь идет об авиабомбах МК-20 помимо запрошенных ранее снарядов DPICM к установкам HIMARS.

Отмечается, что Киев призывает Конгресс надавить на Белый дом в вопросе поставок этих типов вооружений, однако уверенности в том, что они будут переданы Украине нет. Дело в том, что кассетные боеприпасы запрещены в более чем 120 странах мира.

Авиабомба МК-20 содержит в себе 240 суббоеприпасов, которые разбрасываются на площади в 2700 квадратных метров и взрываются от удара о землю.

Для сравнения запрашиваемые снаряды DPICM содержат лишь 88 суббоеприпасов.

Обычно бомбы этого типа сбрасываются с самолетов, однако ВСУ хотят использовать для их доставки БПЛА. По убеждению Киева такие снаряды могли бы помочь бороться с пехотными волнами, которые россияне бросают для штурма Бахмута.

Впрочем, в администрации Джо Байдена считают, что их передача будет репутационным ударом по Украине и россияне непременно этим воспользуются.

Кроме того, кассетные боеприпасы считаются опасными для мирных жителей, поскольку суббоеприпасы имеют низкую точность и не всегда взрываются. 123 страны мира подписали соглашение об отказе от этого типа вооружений, однако ни США, ни Украина, ни россия не являются его участниками.

Как сообщалось ранее, Украина обратилась к странам-членам Европейского союза с запросом на поставку 250 тысяч боеприпасов для артиллерии в месяц.