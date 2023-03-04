Украина просит у ЕС еще снарядов: сколько нужно для продвижения на поле боя (видео)
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Украине передавали оружие, использующее калибр НАТО
Украина обратилась к странам-членам Европейского союза с запросом на поставку 250 тысяч боеприпасов для артиллерии в месяц. Это поможет снизить дефицит, который мешает Украине продвигаться на поле боя.
Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на письмо министра обороны Украины Алексея Резникова. Средний месячный расход в Украине оценен 110 тысяч снарядов, что в четыре раза меньше количества боеприпасов, используемых россией.
Для того чтобы успешно выполнять боевые задачи украинским военным нужно не меньше 60% от полного боекомплекта — 356,4 тысячи снарядов в месяц. Такое количество выше чем то, которое обговаривается в ЕС.
Один из калибров, которые могут поставить в Украину европейские страны — 155 мм. Стандартный калибр НАТО является самым универсальным. Среди оружия, использующего таки снаряды:
- САУ Archer,
- украинская САУ "Богдана",
- самоходные гаубицы PzH 2000,
- артиллерийские установки M777 и M109,
- САУ Paladin,
- гаубицы FH70,
- гаубица Nexter CAESAR и множество других.
Стоит отметить, что разновидности снарядов, запрашиваемые Украиной, не уточнялись. Среди боеприпасов калибра 155 мм есть свои вариации — кассетные, осколочно-фугасные, различного назначения (бронебойные, противопехотные). Украина получала снаряды калибра 155 мм с противотанковыми минами внутри RAAM, а также снаряды с GPS-наведением M982 Excalibur. Снаряды этого калибра постоянно совершенствуются.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в технике советского образца роль 155 мм снаряда по популярности занимает калибр 152 мм. Однако в пользовании есть и другие калибры, например 122 мм. Его производство восстановили в Болгарии на потребности Украины. Европейские страны не только наращивают поставки боеприпасов, но и их закупку.