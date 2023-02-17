Исход войны решат в цехах заводов: какое оружие принесет Украине победу

Эстония предложила выход

В последнее время все большую актуальность приобретает вопрос снабжения боеприпасами артиллерии как ВСУ, так и оккупационных российских войск. Эстония предложила Европе решить эту проблему, поставив украинской армии 1 млн снарядов калибра 155 мм.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на документ, представленный Эстонией в ЕС.

В Таллинне признают, что российская артиллерия в разы превышает ВСУ по количеству используемых боеприпасов. И если украинская армия выстреливает от 60 до 210 тысяч снарядов в месяц, российская — использует от 20 до 60 тысяч в сутки.

Чтобы нивелировать это преимущество, по данным Эстонии, понадобится вложить 4 млрд евро в производство боеприпасов в ЕС, что позволит в течение следующих шести месяцев произвести до 1 млн 155 мм снарядов.

Как отмечает Bloomberg, возобновление российского наступления и оборона ВСУ привели к огромному расходу боеприпасов с обеих сторон. В итоге, война привела к серьезному истощению запасов союзников по НАТО и выявила пробелы в их производстве.

И хотя российский ВПК способен производить в год около 1,7 млн снарядов, Тelegram-каналы оккупантов тоже жалуются на снарядный голод. Правда, бороться с ним они предлагают наращиванием выпуска ударных дронов, что позволит сэкономить боеприпасы.

А тем временем, не дожидаясь реакции ЕС на предложение Эстонии, в США наращивают производство снарядов для Украины.