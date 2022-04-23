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Украина получит от Канады снаряды Excalibur: почему это большое преимущество над россиянами

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Снаряд M982 Excalibur Новость обновлена 23 апреля 2022, 20:41
Снаряд M982 Excalibur

Канада передаст Украине новые высокоточные боеприпасы Excalibur

Украина получит от Канады гаубицы M777 вместе с высокоточными дальнобойными артиллерийскими снарядами с GPS-наведением M982 Excalibur, чтобы помочь украинцам отражать новое наступление российской армии с востока.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на CBS.

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M982 Excalibur – это 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд (АРС) увеличенной дальности. Создан в сотрудничестве Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors.

Активно-реактивные снаряды M982 Excalibur позволяют поражать цели на расстоянии в два-три раза больше обычных боеприпасов. Максимальная дальность эффективной стрельбы Excalibur достигает от 40 до 57 км, и при этом круговое вероятное отклонение от цели составляет всего 5 метров (благодаря спутниковому наведению).

M982 Excalibur — 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности
M982 Excalibur — 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности

ТТХ M982 Excalibur — что известно

  • Масса: 48 кг
  • Масса боевой части: 22 кг
  • Длина: 1 м
  • Калибр: 155 мм

Опыт применения в Ираке показал высокую точность и эффективность оружия – 92% попаданий были с погрешностью менее 4 метров. Для точного выстрела необходимо знать координаты цели, а не подсвечивать ее лазером. Вести огонь можно из любой современной артиллерийской системы стандарта НАТО.

Снаряды разрабатывают компании Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors
Снаряды разрабатывают компании Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors

Определенное количество этих боеприпасов осталось в Канаде после участия в войне в Афганистане.

Стоимость снаряда, в зависимости от модификации, может достигать более 200 тысяч долларов

Таким образом, Excalibur может стать решающим фактором, как при контрбатарейной борьбе, так и при уничтожении важных целей высокоточными ударами.

Напомним, что ранее стало известно, что Великобритания предоставит Украине больше артиллерийских установок. Такое же решение приняли и в США.

В частности, все больше стран начинают передавать оружие украинским защитникам. 19 апреля стало известно о поставках бронетехники сообщили Нидерланды, а Румыния одобрила передачу оружия из резервов Минобороны.

Теги:
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