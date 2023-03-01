Поставки боеприпасов в Украину увеличатся: в ЕС сказали, что сделают для этого

В ЕС хотят наладить не только поставки боеприпасов в Украину, но и увеличить объемы их производства

Еврокомиссия разработала план снабжения Украины боеприпасами, который будет представлен 2 марта. Он рассчитан на 7 лет и уже 25 стран из 27 и Норвегия заинтересованы в участии.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. В документе прописаны три шага: немедленное увеличение поставок Украине боеприпасов, особенно 155-мм артиллерийских снарядов; совместная закупка 155-мм снарядов для пополнения запасов стран ЕС; увеличение производства боеприпасов в Европе.

Что касается первого шага, то верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель со дня на день предложит дополнительный пакет поддержки Украины на сумму 1 млрд евро. Он будет касаться исключительно поставок боеприпасов.

"Помощь в рамках первого компонента будет осуществляться по уже установленной схеме: страны ЕС обеспечивают поставки Украине и получают взамен деньги из Европейского фонда мира (EPF). Его финансовое покрытие уже трижды увеличивалось на 500 млн евро каждый раз, а в декабре было принято решение увеличить его до 2 млрд евро. Как только это будет реализовано, поступит еще 1 млрд евро", — пишет издание.

Чтобы осуществить второй шаг, Европейскому оборонному агентству предложат совместно закупать 155-мм боеприпасы, чтобы пополнить запасы стран ЕС. Происходить это будет с помощью проекта EDA и, вероятно, позволит снизить стоимость продукции. Также это позволит обеспечить снабжение Украины в долгосрочной перспективе.

"Согласно ему, страны-члены ЕС и Украина должны разместить массовый заказ и "послать четкий сигнал о спросе промышленности", после чего та будет готова увеличить свои производственные мощности, считает Еврокомиссия. Закупки можно было бы осуществлять по образцу агентства по закупкам Occar, которое уже занимается совместными оборонными проектами… За ту часть, которая будет поставлена Украине, опять же будет выплачиваться компенсация из EPF", — сказано в сообщении.

Третий шаг должен решить проблему быстро сокращающихся запасов боеприпасов в странах ЕС и недостаточной способности их восполнять.

"Ожидается, что министры обороны этих стран обсудят предложения на неформальной встрече в Стокгольме в начале следующей недели. Решения могут быть приняты уже на следующем саммите глав государств и правительств в конце марта", — сообщается в статье.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов. "Укроборонпром" уже увеличил в 5-8 раз объемы производства, но необходимо время.