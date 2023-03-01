Бомба за 12 дней: Иран увеличил возможности изготовления ядерного оружия

Количество радиоактивного вещества, необходимого для изготовления атомной бомбы, выросло втрое всего за несколько месяцев

В Иране продолжают работать над увеличением количества обогащенного урана на территории страны. Это вещество можно использовать в мирных целях для работы АЭС, однако уровень обогащения настолько высок, что в МАГАТЭ сомневаются в искренности намерений Тегерана. По всей вероятности, в целом иранское правительство работает над тем, чтобы получить ядерное оружие.

Как сообщает Reuters со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии, в Иране сейчас подтверждено наличие частиц урана, обогащенного до 83,7% чистоты. Это почти на шесть процентов меньше уровня необходимого для изготовления ядерного оружия.

Подчеркивается, что вещество находится в Иране на предприятии Fordow, которое специализируется именно на обогащении урана. При этом местные специалисты значительно увеличили темпы производства. Всего за три месяца количество урана, обогащенного более чем на 60%, достигло отметки 87,5 кг (ранее было известно о 25,2 кг).

По данным Reuters, на самом деле для изготовления одной ядерной бомбы может хватить всего 55 кг вещества, очищенного именно до 60%.

Завод Fordow в Иране

Между тем в Палате представителей США по вооруженным силам весьма подробно рассматривали нынешнее любопытство Тегерана к получению урана. Оно стало особенно заметным после того, как в 2018 году во время правления Дональда Трампа Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПИ). В то время Ирану мог понадобиться целый год, чтобы изготовить вещество, которого хватило бы для одного боеприпаса.

"Теперь им нужно около 12 дней для этого", — убежден заместитель председателя Пентагона Колин Каль.

Вместо справки. СВПД (Иранское ядерное соглашение) — договор, подписанный в 2015 году между Ираном и международным форматом Р5+1 (5 постоянных членов Совбеза ООН плюс Германия), а также Евросоюзом. Тегеран соглашался давать международным инспекторам проверять свои ядерные объекты, а мир соглашался снять отдельные санкции.

Напомним, что ядерным оружием продолжает бряцать и россия. В частности, на последнем федеральном собрании диктатор владимир путин заявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Этот документ был направлен на сокращение ядерного вооружения как россии, так и США. Правда, спустя некоторое время представители кремля уточнили, что собираются все равно соблюдать определенные договором правила — значит, глобально ничего не изменится.