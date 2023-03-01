Бомба за 12 днів: Іран збільшив можливості щодо виготовлення ядерної зброї

Кількість радіоактивної речовини, необхідної для виготовлення атомної бомби, зросла втроє всього за кілька місяців

В Ірані продовжують працювати над збільшенням кількості збагаченого урану на території країни. Цю речовину можна використовувати у мирних цілях — для роботи АЕС, однак рівень збагачення настільки високий, що в МАГАТЕ сумніваються у щирості намірів Тегерану. Цілком імовірно, що загалом іранський уряд працює над тим, аби отримати ядерну зброю.

Як повідомляє Reuters із посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії, в Ірані зараз підтверджена наявність часток урану, який збагачений до 83,7% чистоти. Це майже на шість відсотків менше рівня, необхідного для виготовлення ядерної зброї.

Підкреслюється, що речовина перебуває в Ірані на підприємстві Fordow, яке спеціалізується саме на збагаченні урану. При цьому місцеві спеціалісти значно збільшити темпи виробництва. Всього за три місяці кількість урану, який збагачений на понад 60%, сягнула позначки 87,5 кг (із 25,2 кг попередньо).

За даними Reuters, насправді для виготовлення однієї ядерної бомби може вистачити всього 55 кг речовини, яка очищена саме до 60%.

Завод Fordow в Ірані

Тим часом у Палаті представників США з питань збройних сил вельми детально розглядали нинішню цікавість Тегерана до отримання урану. Це особливо стало помітно після того, як у 2018 році за правління Дональда Трампа Штати вийшли зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). У той час Ірану міг знадобитися цілий рік, аби виготовити речовину, котрої б вистачило для одного боєприпасу.

"Тепер їм потрібно близько 12 днів для цього", — переконаний заступник голови Пентагону Колін Каль.

Замість довідки. СВПД (Іранська ядерна угода) — договір, підписаний у 2015 році між Іраном та міжнародним форматом Р5+1 (5 постійних членів Ради безпеки ООН плюс Німеччина), а також Євросоюзом. Тегеран погоджувався давати міжнародним інспекторам перевіряти свої ядерні об'єкти, а світ погоджувався зняти окремі санкції.

Нагадаємо, що ядерною зброєю продовжує бряцати і росія. Зокрема, на останніх федеральних зборах диктатор володимир путін заявив, що Москва призупиняє свою участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Цей документ був направлений на скорочення ядерного озброєння як рф, так і США. Щоправда, трохи згодом представники кремля уточнили, що збираються все одно дотримуватися визначених договором правил — отже, глобально нічого не зміниться.