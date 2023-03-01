Постачання боєприпасів в Україну збільшаться: в ЄС сказали, що зроблять для цього

У ЄС хочуть налагодити не лише постачання боєприпасів в Україну, а й збільшити обсяги їхнього виробництва

Єврокомісія розробила план постачання Україні боєприпасів, який буде представлено 2 березня. Він розрахований на 7 років і вже 25 країн із 27 та Норвегія зацікавлені в участі.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel. У документі прописано три кроки: негайне збільшення постачання Україні боєприпасів, особливо 155-мм артилерійських снарядів; спільна закупівля 155 мм снарядів для поповнення запасів країн ЄС; збільшення виробництва боєприпасів у Європі.

Щодо першого кроку, то верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель з дня на день запропонує додатковий пакет підтримки України на суму 1 млрд євро. Він стосуватиметься виключно постачання боєприпасів.

"Допомога в рамках першого компонента здійснюватиметься за вже встановленою схемою: країни ЄС забезпечують постачання Україні та отримують натомість гроші з Європейського фонду миру (EPF). Його фінансове покриття вже тричі збільшувалося на 500 млн євро щоразу, а у грудні було прийнято рішення збільшити його до 2 млрд євро. Як тільки це буде реалізовано, надійде ще 1 млрд євро", — пише видання.

Щоб здійснити другий крок, Європейському оборонному агентству запропонують спільно закуповувати 155-мм боєприпаси, щоб поповнити запаси країн ЄС. Відбуватиметься це за допомогою проекту EDA і, ймовірно, дозволить знизити вартість продукції. Також це дозволить забезпечити постачання України у довгостроковій перспективі.

"Згідно з цим, країни-члени ЄС і Україна повинні розмістити масове замовлення і "надіслати чіткий сигнал про попит промисловості", після чого та буде готова збільшити свої виробничі потужності, вважає Єврокомісія. Закупівлі можна було б здійснювати на зразок агентства із закупівель Occar, яке вже займається спільними оборонними проектами… За ту частину, яку буде поставлено Україні, знову ж таки виплачуватиметься компенсація з EPF", — сказано в повідомленні.

Третій крок має вирішити проблему запасів боєприпасів, що швидко скорочуються в країнах ЄС і недостатню здатність їх заповнювати.

"Очікується, що міністри оборони цих країн обговорять пропозиції на неформальній зустрічі у Стокгольмі на початку наступного тижня. Рішення можуть бути ухвалені вже на наступному саміті глав держав та урядів наприкінці березня", — повідомляється у статті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ відчувають гостру нестачу боєприпасів. "Укроборонпром" вже збільшив у 5-8 разів обсяги виробництва, але потрібен час.