"А что случилось?": оккупанты переносят важный форум из Крыма в Москву

Ялтинский международный экономический форум, придуманный российскими оккупантами, имеет несчастливую судьбу

Пока россияне бесцельно перегоняют технику в Крымский перешейок, оккупационная "власть" полуострова заботится о сохранении своих жизней в случае наступления ВСУ. В частности, на это намекает перенос "международного" экономического форума, который устраивает рф, из Ялты в Москву.

О подобном решении стало известно из Telegram-канала главного гауляйтера Крыма сергея аксенова. Он заявил, что на подобное решение повлияли "определенные логистические особенности". Что именно кроется за этими словами, неизвестно, однако такие заявления выглядят очень смешно на фоне давних отчетов главы минобороны сергея шойгу о наличии "сухопутного коридора" на полуостров.

Аксенов заявил, что мероприятие должно состояться ориентировочно в сентябре 2023 года. Его планируют приурочить к годовщине "присоединения к россии" Донбасса, Херсонщины и Запорожья. По словам гауляйтера, "новые субъекты российской федерации" тоже будут участвовать в работе экономического форума.

Основной формат мероприятия обещают обнародовать до 1 апреля.

Интересно, что Ялтинский международный экономический форум, придуманный российскими оккупантами после захвата Крыма, весьма несчастливый. Его уже неоднократно отменяли — в частности, в 2020-м провести встречу не удалось из-за коронавирусных ограничений.

В сети уже шутят на тему переноса ЯМЭФ в Москву, издеваясь над желанием российских захватчиков максимально обезопасить свою жизнь от вероятных боевых действий.

Следует отметить, что в целом во временно оккупированном Крыму для россиян сейчас очень неспокойно. Только утром 7 марта появлялись сообщения о взрывах в районе военного аэродрома "Бельбек".

Также на местных пляжах активно роют окопы и строят дополнительные оборонные конструкции, очевидно, переживая через возможное наступление ВСУ со стороны моря.