Бессмысленно и беспощадно: у админграниц Крыма заметили странную активность оккупантов

Российские солдаты ездят туда-сюда без четкой цели и плана

Российские оккупанты на Херсонщине не только обстреливают мирных жителей, но и ведут беспорядочные действия. Этим обстоятельством недовольны даже солдаты вражеской армии.

Об этом сообщает украинский Генштаб. Чтобы обмануть украинских военных, враг проводит маневры двигая колонны в окрестностях от Новой Каховки на Херсонщине до Армянска на территории оккупированного Крыма. Между ними около 75 км по прямой.

Новая Каховка и Армянск на карте оккупированной территории

Такие движения не радуют личный состав российских войск. Одна из причин — нехватка топлива, другая — неэффективность таких маневров. Отметим, Генштаб несколько дней подряд сообщает о попытках создать врагом условия для наступления на некоторых участках фронта на юге Украины.

"Телеграф" сообщал, что аналитики ISW не фиксируют признаков того, что враг готовится к продолжительным наступлениям в Запорожской или каким-либо наступлениям в общем в Херсонской области. Враг сосредотачивает силы на востоке Украины, хотя карты боевых действий показывают, что наступление врага на Бахмут приближается к кульминации.