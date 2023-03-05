Прицельно ударили по дому: женщина с детьми погибли в обстреле на Херсонщине
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Обстрел велся из минометов
Российские оккупанты продолжают наносить смертоносные удары по мирному населению Украины. 5 марта армия агрессора снова атаковала Херсоншину.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
По её информации, сегодня в обед россияне нанесли удар минометами по селу Понятовка Дарьевской громады.
"Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди", — отмечается в сообщении.
По предварительной информации, из-за этой вражеской атаки погибли трое гражданских жителей Херсонщины.
Позже в Офисе президента Украины уточнили, что во время обстрела погибли двое несовершеннолетних.
"Известно, что погибла женщина и двое детей", — рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.
Отметим, что после освобождения правобережной Херсонщины деоккупированные населенные пункты регулярно подвергаются российским обстрелам.
Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье. Завалы разбирали на протяжении нескольких суток.
Также мы сообщали о том, что оккупанты нанесли массированные удары ночью по Херсону. На месте "прилета" начался сильный пожар.