Прицельно ударили по дому: женщина с детьми погибли в обстреле на Херсонщине

Обстрел велся из минометов

Российские оккупанты продолжают наносить смертоносные удары по мирному населению Украины. 5 марта армия агрессора снова атаковала Херсоншину.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

По её информации, сегодня в обед россияне нанесли удар минометами по селу Понятовка Дарьевской громады.

"Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди", — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, из-за этой вражеской атаки погибли трое гражданских жителей Херсонщины.

Позже в Офисе президента Украины уточнили, что во время обстрела погибли двое несовершеннолетних.

"Известно, что погибла женщина и двое детей", — рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.

Отметим, что после освобождения правобережной Херсонщины деоккупированные населенные пункты регулярно подвергаются российским обстрелам.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье. Завалы разбирали на протяжении нескольких суток.

Также мы сообщали о том, что оккупанты нанесли массированные удары ночью по Херсону. На месте "прилета" начался сильный пожар.