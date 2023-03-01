Пострадало лицо: оккупанты ранили годовалого ребёнка во время обстрела Херсонщины

Медики борются за жизнь малыша

Российские военные продолжают терроризировать своими обстрелами мирные города и села Украины. 1 марта оккупанты нанесли удар по Чернобаевке (Херсонская область).

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его данным, в результате атаки ранения получили мирные граждане, среди них маленький ребенок.

"Ранение получила мать и ее годовалый ребенок. Враг – это обычные террористы и животные", — сообщает Ермак.

В Херсонской ОВА рассказали, что обстрел был произведен артиллерией, а состояние малыша оценивают, как среднее. За его жизнь прямо сейчас борются медики.

"Сейчас карета скорой везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь. Мальчик в состоянии средней тяжести, обломками стекла ему ранило уши и лицо", — информирует ОВА.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты ударили по Херсону запрещенными зажигательными снарядами.

Также мы сообщали о том, что россияне ударили по украинским спасателям во время обстрела города на Донбассе. Снаряд оборвал жизнь младшего сержанта службы гражданской защиты Александра Цуркана. Мужчина работал фельдшером в местном спасательном отделении.