Враг ударил по спасателям: из-за обстрела города на Донбассе погиб фельдшер ГСЧС (фото)

Донбасс стал колыбелью и последним прибежищем отважного спасателя

Российские оккупанты не прекращают прицельно бить по мирному украинскому населению. После массированной атаками дронами накануне, в ночь на 28 февраля враг ударил ракетами по Святогорску на Донетчине. К сожалению, без жертв не обошлось – вражеский снаряд оборвал жизнь младшего сержанта службы гражданской защиты Александра Цуркана. Мужчина работал фельдшером в местном спасательном отделении.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, российские военные прицельно ударили по местной пожарно-спасательной части. Из-за этой атаки спасатели не досчитались нескольких единиц техники, в том числе для разминирования, также было повреждено и здание самого депо.

Святогорск на карте

Удар по спасательному депо Святогорска

После обстрела произошел пожар

Александр Цуркан получил во время атаки ранения, несовместимые с жизнью. Судя по его странице в соцсетях, мужчина был родом из Донецкой области — жил в Славянске, а учебу проходил в Бахмутском медицинском училище. Изучал лечебное дело, чтобы впоследствии стать фельдшером. Участвовал в международном проекте "Врачи без границ", который предусматривает мобилизацию врачей для помощи пострадавшим во время вооруженных конфликтов, а также от природных и техногенных катастроф.

Младший сержант Александр Цуркан

"Мы глубоко скорбим по поводу гибели Александра Цуркана и в память о молодом побратиме обещаем продолжить его дело, пока последний враг не покинет нашу землю", — отметили представители ГСЧС Украины.

Следует добавить, что еще четверо спасателей получили ранения. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уже назвал ночную атаку циничным ударом по тем, кто помогает гражданским выживать даже во время боевых действий.

Последствия обстрела Святогорска

Спасатели остались без важной техники

Враг не разбирает, куда бьет

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал о загадочной гибели украинского воина Сергея Панасюка, который нес службу на границе с Беларусью. По некоторым данным, именно с белорусской территории мог вестись огонь, однако информация не имеет официального подтверждения.

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