Стреляли из Беларуси? На границе погиб украинский воин - что известно (фото)

33-летний Сергей Панасюк служил в терробороне

Обстановка на белорусско-украинской границе продолжает оставаться напряженной. Наша страна делает все, чтобы эта территория стала безопасней, но во время войны продолжают гибнуть защитники.

Об одной из таких трагедий рассказали местные СМИ.

По их данным, утром 25 февраля на наблюдательном посту вблизи села Тур в Ратновской громаде (Волынская область) произошел смертельный инцидент. Возле белорусской границы погиб 33-летний Сергей Панасюк, который нес службу в 100-й отдельной бригаде терробороны.

Сергей Панасюк

Несмотря на то, что ранее местные СМИ заявляли о том, что воин погиб якобы в результате выстрелов с белорусской стороны, военные эту информацию опровергают.

"Точно известно, что выстрелы производились не со стороны Беларуси. Детали будут выяснены во время продолжающегося досудебного следствия", – рассказали изданию в секторе коммуникации полиции Волыни.

При этом в бригаде бойца утверждают, что он погиб на рассвете, выполняя боевое задание.

"Проводится служебное расследование соответствующими подразделениями бригады. Просим доверять только официальную информацию и избегать распространения слухов", — прокомментировали в бригаде.

По факту гибели военного в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ст. 115 УКУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы имена погибших спасателей в результате атаки "Шахедами" в ночь на 27 февраля.

Также мы сообщали о том, что под обстрелом на Харьковщине погиб командир "Махно".