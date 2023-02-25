Границу с Беларусью и россией сделают еще безопаснее: что решила Рада

В случае критической ситуации первыми врага встретят мины и заграждения

На фоне громких заявлений белорусских политиков по поводу вероятной "подготовки Украиной вооруженных провокаций на границе" Верховная Рада решила поддержать расширение отдельных участков границы. Это касается областей, граничащих с россией и Беларусью. Фактически линию границы планируют расширить до двух километров, где большинство участков будет заминировано на случай вторжения врага.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы со ссылкой на решение ВР. Следует отметить, что сразу 310 народных депутатов поддержали своими голосами соответствующий законопроект №7475. Документ внес изменения в отдельные законодательные акты Украины, касающиеся защиты госграницы.

Проект закона предусматривал три главных отличия с действующими правилами:

расширение госграницы до 2 км — на этом участке планируют установить инженерно-технические и заградительные сооружения. На этом отрезке территории будет действовать специальный пограничный режим, включающий в себя и минирование путей;

к охране госграницы можно будет привлекать кроме пограничников также представителей ВСУ, Нацгвардии и Нацполиции;

определение места пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения.

Также отмечается, что закон содержит и другие изменения, которые должны улучшить состояние нацбезопасности Украины.

Отметим, что вероятности наземного вторжения со стороны Беларуси пока нет. По крайней мере, именно такую оценку ситуации дает командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, бойцы регулярно отслеживают ситуацию на границе и при необходимости готовы сдержать врага.

Впрочем, как отмечал "Телеграф", это не мешает диктатору александру лукашенко в очередной раз угрожать Украине.