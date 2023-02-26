"Воин света": под обстрелом на Харьковщине погиб командир "Махно"

Прощание с украинским воином состоится 27 февраля в городе Тернополь

В ходе полномасштабной войны Украина теряет своих лучших защитников. Одним из них стал 52-летний офицер из Тернополя Сергей Король. Мужчина погиб на Купянском направлении.

Трагическое известие о гибели украинского воина на своей странице в Facebook написал городской глава Тернополя Сергей Надал.

"Трудные новости для нашего города. Мужественно защищая Украину на Харьковщине погиб житель Тернополя Король Сергей Владимирович (01.10.1970 г.р.). Сочувствуем родным. Вечная память Герою!", — написал он.

Как передает издание "Галас", Король погиб в результате вражеского обстрела 23 февраля около Купянска. Мужчина был ротным 2-й роты 83-го батальона 105-й бригады. В социальной сети пользователи выразили свои искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя и вспомнили, каким он был при жизни.

Украинский военный Владимир Бирчак, который служил вместе с Королем, посвятил ему пост на своей странице в Facebook.

"Махно", или просто Владимирович. На таких командирах держатся наши ВСУ, благодаря которым одерживается наша победа. Имел честь знать и служить рядом. Еще несколько дней назад мы все искренне смеялись, как Вы рассказывали о Кальмиусе и очень недалеких разведчиках))) А уже со вчера говорю и пишу о Вас в прошлом времени. Подержите там над нами небо, а мы будем подпирать его отсюда", — написал он.

По словам мэра Тернополя Сергея Надала, прощание в Героем пройдет 27 февраля в 11 часов в Храме Успения Пресвятой Богородицы по улице Бережанской.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в тяжелых боях с российскими оккупантами в Украине погиб американский доброволец, 28-летний Эндрю Питерс.