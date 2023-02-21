Пытался спасти раненых: под Бахмутом погиб сын священника (фото)

Мужчина пытался спасти раненых, однако свою жизнь сохранить не смог

В полномасштабной войне против российских кафиров Украина теряет лучших своих воинов. Так, во время исполнения врачебного долга неподалеку от Бахмута трагически погиб житель Ровенщины Александр Прокопчук.

Как пишет издание besttimarm, 12 марта погибшему воину, который был боевым медиком 128-й Закарпатской бригады, должно было исполниться 27 лет. Военнослужащий выехал на задание, чтобы забрать раненых побратимов, однако назад уже не вернулся.

Погибший воин Александр Прокопчук

Александр, родившийся в селе Бережница, был сыном настоятеля Свято-Рождество-Богородичного храма Дубровицкой общины. При жизни получил диплом в Тернопольском национальном медицинском университете, а после, уже в 2019-м, поступил в военную медицинскую академию и стал военным врачом.

Во время полномасштабного российского вторжения он выполнял свой военный и врачебный долг на одном из самых горячих направлений, где ведутся ожесточенные бои с оккупантами под Бахмутом.

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Ранее мы писали, что в боях под Бахмутом погиб отважный воин-добровольец Алексей Новицкий, которому во время российского авианалета удалось подбить вражеский истребитель, однако спастись сам он так и не успел.