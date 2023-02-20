Проходил подготовку в Британии: в бою на Луганщине погиб украинский снайпер

Погибшему воину было 33 года

В тяжелых боях за Луганскую область погиб стрелок-снайпер 81-й Аэромобильной Бригады Морар Денис Михайлович. Дома у мужчины осталась супруга и сын.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Богородчанской поселковой общины Ростислав Заремба.

Денис Морар родился в 1989 году в Одесской области. Свою любовь он встретил в пгт Богородчаны Ивано-Франковской области, где в итоге и проживал вместе с супругой и сыном.

В августе 2022 года мужчина вступил в ряды украинских войск и прошел специальную подготовку в Великобритании. После этого он стал на защиту своей Родины от российских оккупантов.

16 февраля Морар погиб в бою возле села Диброва на Луганщине.

"Погиб в бою, с честью и до конца исполнив долг воина-десантника. Пусть Господь успокоит его душу и придаст родным силам пережить это страшное горе", — написал Заремба.

Отмечается, что о дате и точном времени проведения похорон украинского защитника будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в тяжелых боях под Соледаром погиб молодой выпускник Могилянки Павел Причепа. У воина осталась семья, беременная супруга и двое маленьких детей.