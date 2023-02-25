"Всегда понимал, что правильно, а что нет": в боях за Украину погиб американский доброволец

Мужчина вступил в Международный легион в ноябре 2022 года

Война, которую россияне принесли в Украину, продолжает забирать жизни не только украинских героев, но и иностранных добровольцев.

Как информирует WSAW со ссылкой на заявление родителей, в боях за свободу Украины погиб уроженец города Маршфилд (штат Висконсин, США) 28-летний Эндрю Питерс.

Они сообщили, что их сын присоединился к Международному легиону в ноябре 2022 года. Мужчина проходил воинскую службу в Афганистане с 2014 года и решил, что полученные навыки могут помочь Украине.

"У Эндрю было четкое представление о том, что правильно, а что нет. Он чувствовал необходимость использовать свои прежние боевые навыки, чтобы помочь украинскому народу бороться и освобождать свою страну", — говорится в заявлении родителей.

Родители отметили, что Эндрю Питерс успел сблизиться со своими однополчанами и его там ценили. Кроме того, они добавили, что гордятся самоотверженностью сына и его храбростью.

О смерти добровольца стало известно 16 февраля.

Информацию о гибели гражданина США в Украине также подтвердили представители Государственного департамента.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Бахмутом погиб украинский воин-волейболист Вячеслав Шахов. С начала большой войны Шахов ушел в ТРО, а затем служил в спецподразделении "Kraken".