"Пытался вывезти раненых собратьев": под Бахмутом погиб украинский воин-волейболист

Спортсмен служил в теробороне, а затем в спецподразделении "Kraken"

Под Бахмутом, где много месяцев идут кровопролитные сражения, погиб харьковский волейболист Вячеслав Шахов.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета в telegram. С начала большой войны Шахов ушел в ТРО, а затем служил в спецподразделении "Kraken".

Вячеслав окончил спортивный колледж, был победителем и призером многих городских, областных и всеукраинских соревнований по волейболу. Являлся активным участником волейбольного движения.

Погиб Шахов 30 января в результате прямого попадания вражеского снаряда в автомобиль, на котором Вячеслав пытался вывезти раненых собратьев из передовой.

"Соболезнование жене и сыну Героя! Вечная память!" — выразили соболезнования в Харьковском городском совете.

Напомним, в районе Марьинки (Донецкая область) в боях с оккупантами погиб волейболист Василий Бердичевский, который командовал отделением взвода в аэромобильном батальоне. Ранее сообщалось, что под Бахмутом российские захватчики убили воина-гандболиста Романа Пронюка.