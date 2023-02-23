Смертельная депортация: жительница запорожского поселка погибла под обстрелом

Сын 50-летней Инны Борисенко рассказал "Телеграфу", что в оккупации она участвовала в партизанском движении

Принудительная депортация, применяемая россиянами на оккупированных территориях, закончилась для 50-летней Инны Борисенко из поселка Михайловка Запорожской области гибелью. По пути от последнего блокпоста врага к территории, подконтрольной Украине, женщина попала под обстрел. Ее сын Владимир, узнав о смерти самого родного человека, поклялся отомстить и объявил сбор в поддержку одного из подразделений ВСУ, которые уничтожают оккупантов.

"Мама описала дни в плену словами: "Если ад есть, то он был там"

В последний раз Владимир наведывался в родную Михайловку – поселок городского типа в 80 км от Запорожья – в конце января прошлого года. Здесь он родился и вырос, так же, как и его мама Инна, которая в последние годы работала бухгалтером в местной школе, а до этого – в местном управлении социальной защиты. Тогда, прощаясь, Владимир даже не представлял, что это будет последняя встреча с самым близким человеком. Через месяц россия начала полномасштабное вторжение, и населенный пункт был взят без боя в ночь с 28 февраля на 1 марта.

- Вначале, насколько я знаю, в Михайловке было относительно спокойно, оккупанты говорили местным жителям: "Не переживайте, мы пришли к вам с миром, если у вас возникают какие-то проблемы, обращайтесь, будем решать". Такая у них была риторика, и казалось, что они будто сами в это верили, – рассказал "Телеграфу" Владимир. – Однажды они даже принялись расследовать бытовое убийство, чтобы никто не подумал, что к этому причастны военные. То есть хотели, чтобы создалось впечатление, что им не безразлична ситуация в поселке. Михайловцы пытались в марте показать свою позицию и выходили на митинги с украинской символикой, но я не знал, что и мама к ним приобщалась.

В начале вторжения михайловцы собирались на патриотические митинги, но россияне быстро подавили протесты

Участвовать в таких акциях в оккупации, как известно на примере других населенных пунктов, всегда опасно, потому что россияне могли открыть огонь в воздух, использовать светошумовые гранаты, а также задерживать и бить участников. Но на этот риск мать Владимира шла сознательно, и это, как выяснилось только после ее смерти, было не единственным вкладом в протест против захватчиков.

- Оказалось, что мама все это время расклеивала на улицах поселка открытки "Михайловка — это Украина", — приводит Владимир. – А еще, как мне написали односельчане, она сбрасывала GPS-координаты расположения врага нашим военным. Наверное, кто-то ее научил это делать, потому что самой ей было бы трудновато во всем разобраться. Еще точно знаю, что когда на Запорожье летели "Шахеды", она сообщала об этом в бот "Stop Russian War". Думаю только после деоккупации смогу узнать всю правду о том, что еще делала мама.

Владимир умолял маму уехать из Михайловки, но она сначала не хотела, а потом боялась

Владимир подчеркивает, что долгое время россияне не проявляли интереса к его маме, лишь однажды случайно пришли во двор, ища где поселиться, и, получив отказ, ушли. А уже 6 декабря появились с четкой целью, и не без помощи кого-то из местных информаторов – в этом уверен мужчина.

– Это были ФСБшники, провели обыск, перевернули все в доме, ничего запрещенного не нашли, но маму забрали с собой, – вспоминает Владимир. – Узнал это от ее подруги, и сразу поднял шум – в социальных сетях написал о похищении, обратился во все возможные инстанции, но никакого результата не было. Только через две недели маму отпустили. Как она объяснила, арестовали будто за фразу из нашей переписки о том, что она сделает самогон, отравит его и угостит орков. Она обычно удаляла сообщения, но все это можно восстановить, как оказалось, и это было в шутку написано, но оккупанты это восприняли как пренебрежение или угрозу, не знаю. Держали маму где-то в Васильевке, после освобождения она успокоила меня, что относились к ней хорошо. Но теперь понимаю, это было не так. Как рассказала мне тетя, мама описала дни в плену словами: "Если ад есть, то он был там". Пока я еще не готов узнать все подробности.

Во время ареста Инну активно разыскивали, отпустили женщину оккупанты всего через две недели

Еще один раз к Инне Борисенко рашисты пришли уже 26 января 2023 года. В этот раз женщине сообщили, что ее депортируют.

- Я все время умолял маму уехать, но сначала она отказывалась, потому что не хотела бросать хозяйство, дом, который был для нее очень важным, – отмечает Владимир. – Потом стала бояться, потому что, когда ее выпустили, предупредили: трижды в месяц будут наведываться и проверять, на месте ли она. Ей еще подсунули на подпись какую-то бумажку, вроде подписку о невыезде, но мама была без очков и не смогла ничего разобрать. И вот 26 января к ней снова пришли, разрешили взять только документы, деньги и собаку – французского бульдога Баки. А когда соседи, которым мама отдавала ключи от дома, спросили у оккупантов, надолго ли ее забирают, услышали: "Навсегда".

"Маму увидели наши военные с коптера где-то в районе села Каменское"

Новость о маминой депортации Владимир опять узнал от ее подруги, сразу даже обрадовался, наконец его самый родной человек будет рядом. Мужчина собирался ехать в Запорожье, чтобы не пропустить долгожданную встречу, и его пыл охладили силовики, к которым он обратился с этой информацией.

- Как мне объяснили, процедура может затянуться, а еще рассказали, что с нового года только один из депортированных жителей оккупированных территорий добрался до Запорожья. Остальные просто где-то исчезли, – объясняет Владимир. – Успокоил меня разговор с женщиной, которую также насильно выставили из родного города. Она сказала, что перед тем, как отпустить на блокпосту в Васильевке, россияне продержали в этом населенном пункте на три дня. Мне оставалось только ждать, военные на нашем первом блокпосту были предупреждены, друзья в Запорожье были готовы забрать там маму. Я, конечно, волновался, даже успокоительное выпил, но плохого предчувствия не было. Из необычного только было то, что в тот день на ее утреннее: "Доброе утро. Хорошего дня и настроения. Я люблю тебя, сынок", ответил не просто: "Я тебя тоже люблю", а добавил еще ласковое "мамуля".

К сожалению, уже на следующий день Владимир получил страшное известие – мама попала под артиллерийский обстрел, получила полтора десятка ранений, которые не оставили ей шансов выжить.

- Маму увидели наши военные с коптера где-то в районе села Каменское (через этот населенный пункт проходит так называемая "дорога жизни", по которой люди эвакуировались с оккупированной территории, пока россияне не запретили выезд. — Авт. ), — говорит Владимир. – Ребята пошли за ней, но когда добрались, мама уже была мертва. Ее тело забрали и доставили в Запорожье. Собаки рядом с ней не было, поэтому я надеюсь, что Баки смог уцелеть и прибиться к людям. Надежда очень маленькая, но она есть, поэтому я прошу через социальные сети откликнуться, если собаку кто видел. Пес был с мамой в такое тяжелое для нее время, дарил ей радость, и мне важно его найти.

Параллельно с розыском домашнего питомца Владимир решил продолжать мамину традицию заботы о животных – купил мешок с кормом, чтобы подкармливать бездомных собак и кошек.

А еще Владимир объявил о сборе средств в поддержку одного из военных подразделений. Таким образом мужчина хочет почтить память погибшей матери.

– Когда после опознания тела я давал показания представителю Службы безопасности, подумал, что хочу отомстить за маму. К сожалению, из-за состояния здоровья не могу этого делать с оружием в руках, – отметил Владимир. – Так что решил сосредоточиться на помощи ВСУ на постоянной основе, а именно моему троюродному брату – он с первого дня полномасштабного вторжения ушел на фронт как медбрат 53-й отдельной механизированной бригады. Прошел не одну "горячую" точку и остается на передовой на Донецком направлении. И поэтому я попросил всех, кто хотел меня поддержать после смерти мамы финансово, направить средства на банку, все будет потрачено на нужды защитников, отчеты буду выкладывать у себя на странице.

Владимир добавляет: для него потеря мамы – очень большое горе, потому что они были очень близки, каждый день обязательно разговаривали или списывались, прислушивались друг к другу.

– Моя мама очень светлый человек. Как сказал на прощании мой друг, который ее очень хорошо знал, она была святой, – говорит Владимир. – После ее смерти мне писали и другие мамины знакомые, все ее помнят очень позитивной, готовой прийти на помощь. Как говорится, легко быть хорошим в достатке, наша семья долго его не имела, но, несмотря на тяжелую жизнь, мама не стала злой или циничной. Напротив, она всегда улыбалась, поддерживала других.

Знакомые говорят, что Инна Борисенко была добрым и позитивным человеком

Мы с ней были всегда вдвоем против всех, но это не значит, что с кем-то враждовали, просто у нас никого больше не было. И только теперь, когда мама погибла, я осознал, какой она еще была сильной и смелой. Одна в оккупации, несмотря на это, она присоединилась к партизанскому движению. И я не имею морального права не внести свой вклад в общую победу, должен прожить достойную жизнь, чтобы она мною гордилась.

В январе этого года, как рассказывал "Телеграф", исчезла во время депортации 52-летняя Лариса Доля — медик из села Тарасовка Пологовского района Запорожской области.