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Смертельная депортация: жительница запорожского поселка погибла под обстрелом

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Для Владимира мама всегда была самым важным человеком
Для Владимира мама всегда была самым важным человеком

Сын 50-летней Инны Борисенко рассказал "Телеграфу", что в оккупации она участвовала в партизанском движении

Принудительная депортация, применяемая россиянами на оккупированных территориях, закончилась для 50-летней Инны Борисенко из поселка Михайловка Запорожской области гибелью. По пути от последнего блокпоста врага к территории, подконтрольной Украине, женщина попала под обстрел. Ее сын Владимир, узнав о смерти самого родного человека, поклялся отомстить и объявил сбор в поддержку одного из подразделений ВСУ, которые уничтожают оккупантов.

"Мама описала дни в плену словами: "Если ад есть, то он был там"

В последний раз Владимир наведывался в родную Михайловку – поселок городского типа в 80 км от Запорожья – в конце января прошлого года. Здесь он родился и вырос, так же, как и его мама Инна, которая в последние годы работала бухгалтером в местной школе, а до этого – в местном управлении социальной защиты. Тогда, прощаясь, Владимир даже не представлял, что это будет последняя встреча с самым близким человеком. Через месяц россия начала полномасштабное вторжение, и населенный пункт был взят без боя в ночь с 28 февраля на 1 марта.

- Вначале, насколько я знаю, в Михайловке было относительно спокойно, оккупанты говорили местным жителям: "Не переживайте, мы пришли к вам с миром, если у вас возникают какие-то проблемы, обращайтесь, будем решать". Такая у них была риторика, и казалось, что они будто сами в это верили, – рассказал "Телеграфу" Владимир. – Однажды они даже принялись расследовать бытовое убийство, чтобы никто не подумал, что к этому причастны военные. То есть хотели, чтобы создалось впечатление, что им не безразлична ситуация в поселке. Михайловцы пытались в марте показать свою позицию и выходили на митинги с украинской символикой, но я не знал, что и мама к ним приобщалась.

Митинг в Михайловке
В начале вторжения михайловцы собирались на патриотические митинги, но россияне быстро подавили протесты

Участвовать в таких акциях в оккупации, как известно на примере других населенных пунктов, всегда опасно, потому что россияне могли открыть огонь в воздух, использовать светошумовые гранаты, а также задерживать и бить участников. Но на этот риск мать Владимира шла сознательно, и это, как выяснилось только после ее смерти, было не единственным вкладом в протест против захватчиков.

- Оказалось, что мама все это время расклеивала на улицах поселка открытки "Михайловка — это Украина", — приводит Владимир. – А еще, как мне написали односельчане, она сбрасывала GPS-координаты расположения врага нашим военным. Наверное, кто-то ее научил это делать, потому что самой ей было бы трудновато во всем разобраться. Еще точно знаю, что когда на Запорожье летели "Шахеды", она сообщала об этом в бот "Stop Russian War". Думаю только после деоккупации смогу узнать всю правду о том, что еще делала мама.

Инна Борисенко
Владимир умолял маму уехать из Михайловки, но она сначала не хотела, а потом боялась

Владимир подчеркивает, что долгое время россияне не проявляли интереса к его маме, лишь однажды случайно пришли во двор, ища где поселиться, и, получив отказ, ушли. А уже 6 декабря появились с четкой целью, и не без помощи кого-то из местных информаторов – в этом уверен мужчина.

– Это были ФСБшники, провели обыск, перевернули все в доме, ничего запрещенного не нашли, но маму забрали с собой, – вспоминает Владимир. – Узнал это от ее подруги, и сразу поднял шум – в социальных сетях написал о похищении, обратился во все возможные инстанции, но никакого результата не было. Только через две недели маму отпустили. Как она объяснила, арестовали будто за фразу из нашей переписки о том, что она сделает самогон, отравит его и угостит орков. Она обычно удаляла сообщения, но все это можно восстановить, как оказалось, и это было в шутку написано, но оккупанты это восприняли как пренебрежение или угрозу, не знаю. Держали маму где-то в Васильевке, после освобождения она успокоила меня, что относились к ней хорошо. Но теперь понимаю, это было не так. Как рассказала мне тетя, мама описала дни в плену словами: "Если ад есть, то он был там". Пока я еще не готов узнать все подробности.

Объявление о розыске Инны Борисенко
Во время ареста Инну активно разыскивали, отпустили женщину оккупанты всего через две недели

Еще один раз к Инне Борисенко рашисты пришли уже 26 января 2023 года. В этот раз женщине сообщили, что ее депортируют.

- Я все время умолял маму уехать, но сначала она отказывалась, потому что не хотела бросать хозяйство, дом, который был для нее очень важным, – отмечает Владимир. – Потом стала бояться, потому что, когда ее выпустили, предупредили: трижды в месяц будут наведываться и проверять, на месте ли она. Ей еще подсунули на подпись какую-то бумажку, вроде подписку о невыезде, но мама была без очков и не смогла ничего разобрать. И вот 26 января к ней снова пришли, разрешили взять только документы, деньги и собаку – французского бульдога Баки. А когда соседи, которым мама отдавала ключи от дома, спросили у оккупантов, надолго ли ее забирают, услышали: "Навсегда".

"Маму увидели наши военные с коптера где-то в районе села Каменское"

Новость о маминой депортации Владимир опять узнал от ее подруги, сразу даже обрадовался, наконец его самый родной человек будет рядом. Мужчина собирался ехать в Запорожье, чтобы не пропустить долгожданную встречу, и его пыл охладили силовики, к которым он обратился с этой информацией.

- Как мне объяснили, процедура может затянуться, а еще рассказали, что с нового года только один из депортированных жителей оккупированных территорий добрался до Запорожья. Остальные просто где-то исчезли, – объясняет Владимир. – Успокоил меня разговор с женщиной, которую также насильно выставили из родного города. Она сказала, что перед тем, как отпустить на блокпосту в Васильевке, россияне продержали в этом населенном пункте на три дня. Мне оставалось только ждать, военные на нашем первом блокпосту были предупреждены, друзья в Запорожье были готовы забрать там маму. Я, конечно, волновался, даже успокоительное выпил, но плохого предчувствия не было. Из необычного только было то, что в тот день на ее утреннее: "Доброе утро. Хорошего дня и настроения. Я люблю тебя, сынок", ответил не просто: "Я тебя тоже люблю", а добавил еще ласковое "мамуля".

К сожалению, уже на следующий день Владимир получил страшное известие – мама попала под артиллерийский обстрел, получила полтора десятка ранений, которые не оставили ей шансов выжить.

- Маму увидели наши военные с коптера где-то в районе села Каменское (через этот населенный пункт проходит так называемая "дорога жизни", по которой люди эвакуировались с оккупированной территории, пока россияне не запретили выезд.Авт. ), — говорит Владимир. – Ребята пошли за ней, но когда добрались, мама уже была мертва. Ее тело забрали и доставили в Запорожье. Собаки рядом с ней не было, поэтому я надеюсь, что Баки смог уцелеть и прибиться к людям. Надежда очень маленькая, но она есть, поэтому я прошу через социальные сети откликнуться, если собаку кто видел. Пес был с мамой в такое тяжелое для нее время, дарил ей радость, и мне важно его найти.

Параллельно с розыском домашнего питомца Владимир решил продолжать мамину традицию заботы о животных – купил мешок с кормом, чтобы подкармливать бездомных собак и кошек.

А еще Владимир объявил о сборе средств в поддержку одного из военных подразделений. Таким образом мужчина хочет почтить память погибшей матери.

– Когда после опознания тела я давал показания представителю Службы безопасности, подумал, что хочу отомстить за маму. К сожалению, из-за состояния здоровья не могу этого делать с оружием в руках, – отметил Владимир. – Так что решил сосредоточиться на помощи ВСУ на постоянной основе, а именно моему троюродному брату – он с первого дня полномасштабного вторжения ушел на фронт как медбрат 53-й отдельной механизированной бригады. Прошел не одну "горячую" точку и остается на передовой на Донецком направлении. И поэтому я попросил всех, кто хотел меня поддержать после смерти мамы финансово, направить средства на банку, все будет потрачено на нужды защитников, отчеты буду выкладывать у себя на странице.

Владимир добавляет: для него потеря мамы – очень большое горе, потому что они были очень близки, каждый день обязательно разговаривали или списывались, прислушивались друг к другу.

– Моя мама очень светлый человек. Как сказал на прощании мой друг, который ее очень хорошо знал, она была святой, – говорит Владимир. – После ее смерти мне писали и другие мамины знакомые, все ее помнят очень позитивной, готовой прийти на помощь. Как говорится, легко быть хорошим в достатке, наша семья долго его не имела, но, несмотря на тяжелую жизнь, мама не стала злой или циничной. Напротив, она всегда улыбалась, поддерживала других.

Инна Борисенко
Знакомые говорят, что Инна Борисенко была добрым и позитивным человеком

Мы с ней были всегда вдвоем против всех, но это не значит, что с кем-то враждовали, просто у нас никого больше не было. И только теперь, когда мама погибла, я осознал, какой она еще была сильной и смелой. Одна в оккупации, несмотря на это, она присоединилась к партизанскому движению. И я не имею морального права не внести свой вклад в общую победу, должен прожить достойную жизнь, чтобы она мною гордилась.

В январе этого года, как рассказывал "Телеграф", исчезла во время депортации 52-летняя Лариса Доля — медик из села Тарасовка Пологовского района Запорожской области.

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