Фельдшер скорой помощи исчезла во время депортации россиянами: что известно о ее судьбе

Родные Ларисы Доли просят откликнуться тех, кто мог ее видеть на оккупированных территориях или даже в россии

Уже две недели семья 52-летней Ларисы Доли — медика из села Тарасовка Пологовского района, что в Запорожской области, ничего не знает о ее местонахождении. Женщину забрали из собственного дома вражеские наемники и обещали депортировать за отказ от сотрудничества. Но на подконтрольную Украине территорию фельдшер так и не попала.

Ларису Долю в Тарасовке – небольшом населенном пункте в 14 километрах от районного центра и железнодорожной станции Пологи – знает, наверное, каждый житель. Потому что женщина более трех десятков лет оказывает своим землякам медицинскую помощь. Продолжила она выполнять свою работу как фельдшер скорой помощи и после того, как в село вошли россияне. Сначала захватчики не трогали местное население, но впоследствии прибегли к "визитам" с обысками, избиением хозяев и допросами.

- Терроризировали селян, как и везде, – рассказала "Телеграфу" Людмила Цикало – сестра пропавшего медика. – Приходили и в пункт базирования, где работает Лариса, настаивали, что нужно переходить работать на россию, разбили "скорую". Сестра отказалась. Впоследствии оккупанты вернулись уже с требованием перейти в подразделение в другое село. Лариса тоже не согласилась, объяснив, что уволилась. Но на этом ей не оставили в покое, во время еще одного визита предупредили: "Готовься к депортации! Приедем с постановлением". Она мне в тот же день позвонила по телефону, рассказала, что собрала вещи, а уже вечером набрала ее соседка в слезах со словами: "Приехали чеченцы, бросили Ларису в машину и уехали".

С тех пор, а это был вечер 11 января, члены семьи больше Ларису не видели. Родной брат, на следующий день уже находившийся в Токмаке, где расположена российская комендатура, никакой информации о сестре получить не смог. Только на следующий день ему сообщили, что Лариса в тюрьме за неповиновение новой власти и подстрекательство местного населения отказываться от российских денег.

– Он побывал и там, где получил записку от Ларисы о том, что ей необходимо передать, еще успел привезти вещи, продукты, – говорит Людмила. – Заверил меня, что писала именно сестра, он узнал ее почерк, и она обратилась к брату по имени. Но когда он приехал снова уже 18 января, его ошарашили новостью: "Так мы ее уже депортировали!" Когда это произошло и при каких условиях, сообщить отказались. А Лариса исчезла, потому что на нашу территорию она не попала.

Людмила добавляет, что не увидела пока сестру на пропагандистских видео, которыми оккупанты отчитываются о выселении не согласных с их политикой жителей Запорожской области. В кадре обычно гражданский мужчина или женщина, а также человек в военной форме, который зачитывает постановление "о выселении". Такое "кино" россияне стали выпускать с середины лета, как только появился приказ авторства гауляйтера Евгения Балицкого, якобы направленный на обеспечение правопорядка. На самом деле этот документ дал возможность свести счеты с любым человеком, который не захотел сотрудничать с оккупационными властями или что-то постил в социальных сетях о преступлениях росармии.

Формат был выбран такой: решение в течение 24 часов принимает региональная военная комендатура, а затем человека привозят в Васильевку, где осуществлялся пропуск граждан на территорию, подконтрольную Украине. До ближайшего нашего блокпоста – более 10 километров, а до Запорожья — все 55.

- Даем паспорт в руки, бутылочку воды — и в Бандерштат, — так объяснил в эфире одного из российских каналов якобы гуманность процесса Евгений Балицкий.

Героями видео уже становились как рядовые граждане, так и люди, занимавшие те или иные должности, имевшие в захваченном регионе бизнес. К примеру, в январе депортировали бывшего депутата Мелитопольского городского совета Павла Гневковского, директора Михайловского ПТУ Виктора Удовиченко, владельца предприятия по выпуску минеральной воды "Мирненская", нескольких баз отдыха в Кирилловке и в прошлом депутата Запорожского областного совета Виктора Романова.

Что интересно, не все люди, которым якобы разрешили выбраться на свободу из оккупации, оказывались там. Через некоторое время после обнародования роликов родные начинали бить тревогу.

"Украинцы, депортированные рашистами с оккупированной территории в сторону Запорожья, бесследно исчезают, – об этом сообщал в своем телеграм-канале городской голова Иван Федоров. – Их выгоняют из домов почти без вещей, в одних тапочках и заставляют добираться через "серую зону" пешком. Похваляются депортацией "диверсантов" в роликах для росСМИ. Однако люди не доходят до переправы, где их ждет украинская сторона. Куда на самом деле отправляют украинцев, остается неизвестным".

В случае с Ларисой Долей родные высказывают предположение, что оккупанты могли воспользоваться ее специальностью и все-таки принудить к сотрудничеству.

- Знаем, что россиянам не хватает медиков, возможно, сестру забрали в какой-то из госпиталей в Мелитополе, Бердянске или Токмаке, — делает предположение Людмила. – Поэтому мы просим всех людей, кто мог видеть ее в тюрьме, или в таком медучреждении на оккупированных территориях, или даже в россии, дать об этом знать нам (контакты родных Ларисы Доли есть в редакции. — Ред.) или полиции.

Как ранее сообщал "Телеграф", уже второй месяц россияне удерживают в плену будущую учительницу младших классов из Херсона. Аню Ельцову забрали из дома бабушки в конце ноября 2022 года, а затем заставили на камеру оговорить себя, признавшись в передаче ВСУ данных об оккупантах.