Оккупанты сделали наглое заявление насчет Запорожской области и гривны

Российские захватчики хотят избавиться от гривны на оккупированной территории

В части Запорожской области, которая находится под временной оккупацией рф, захватчики намерены вывести из оборота гривну и полностью заменить её рублем.

По плану российских оккупантов, гривна прекратит функционировать на территории области с начала 2023 года. Об этом член оккупационной администрации Запорожской области владимир рогов сообщил российским СМИ.

"С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой будет российский рубль. Гривна уйдет в историю", — заявил рогов.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе продолжают принимать украинскую валюту. Однако цены в супермаркетах указаны как в гривнах, так и в рублях. К тому же, большую часть товаров оккупанты продают по невыгодному курсу гривны к рублю.

Также "Телеграф" сообщал, что мэр Мелитополя Иван Фёдоров считает, что легкой деоккупации города ожидать не стоит, потому как российские захватчики выбрали его, как логистический центр.