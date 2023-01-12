Как в начале войны: в Мелитополе оккупантов поймали на подготовке провокаций под флагом Украины

Линия фронта в Запорожской области проходит недалеко от Васильевки, куда стянулись враги

Российские оккупанты, устроившие из Мелитополя перевалочный пункт для своих военных грузов и места дислокации, задумали очередную подлость. Они хотят провести операцию под украинским флагом. К такой тактике они уже прибегали ранее, в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает издание РИА "Мелитополь". Жители города видели военные грузовики россии, ехавшие на Запорожское направление, на них были украинские флаги. Читательница сообщила в редакцию, что видела три КаМАЗа, на одном из которых был сине-желтый флаг. Ехали оккупанты в сторону Васильевки.

Оккупанты выехали на север

Применение подобной тактики замечали и ранее, при вторжении в Черниговскую и Киевскую области. Враг вывешивал флаги на колоннах военной техники. Россияне также "поменяли колеса" в самом Мелитополе. Если раньше предпочитали ездить на грузовиках, то в январе больше перемещаются на джипах, легковых авто, УАЗах-"буханках" или автобусах "Богдан" с украинскими номерами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на некоторых участках фронта в Запорожской области россияне накопили силы, которые можно расценивать как потенциально наступательные, однако значительного усиления войск не наблюдается. Часть войск уже пытается продавливать украинскую оборону — идут стрелковые бои.