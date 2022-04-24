Укр

Оккупанты придумали новую циничную хитрость с украинскими флагами

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
224
Вражеские танки обстреливают Херсонщину и Николаевщину Новость обновлена 24 апреля 2022, 18:10
Вражеские танки обстреливают Херсонщину и Николаевщину

Россияне пытаются имитировать присутствие ВСУ во временно оккупированных населенных пунктах

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей, где готовится незаконный "референдум", пытаются дискредитировать ВСУ. Для этого боевики вешают украинские флаги на свою технику и обстреливают население.

Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщило оперативное командование "Юг".

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Отмечается, что оккупанты на Херсонщине и Николаевщине оказывают на мирных жителей психологическое давление. Для этого вражеская армия проводит антиукраинскую агитацию, призывает к созданию псевдо-республик и обстреливает гражданские объекты, прикрываясь украинскими флагами.

Так, на окраину поселка Грозовое в Херсонские области выехали танки оккупантов с украинскими флагами, которые двинулись в направлении поселка Молодецкое.

Украинские военные отмечают, что таким образом оккупанты пытались имитировать присутствие ВСУ на оккупированных территориях, а затем из тех танков будут обстреливать населенные пункты, чтобы у людей складывалось впечатление, что атаки производит украинская армия.

Стоит отметить, что для россиян прикрытие своей техники чужими флагами стало уже обычным делом. Вражеская армия использовала в своих целях флаги Красного Креста и показывала это в пропагандистских сюжетах. Также россияне в войне против Украины прикрывались символикой ОБСЕ.

Не гнушались российские оккупанты и прикрытием детьми, которых умышленно отправляли в учебные заведения, расположенные на грани ведения боевых действий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале войны российские войска продвигались на Киев, прикрываясь женщинами и детьми.

Теги:
#Украина #Николаевская область #Россия #Херсонская область #Война #Обстрелы #Оккупанты
Армия рф в Украине
Украина
Потери до 90%: армия россии осталась без элитных подразделений
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Армия рф в Украине
Потери до 90%: армия россии осталась без элитных подразделений
Дата публикации
Категория
Три снаряда менее, чем за 10 секунд: чем особенны новые гаубицы, которые Британия отправляет Украине
Три снаряда менее, чем за 10 секунд: чем особенны новые гаубицы, которые Британия отправляет Украине
Дата публикации
Категория
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг
Украина ответила Австрии на громкое заявление насчет ЕС
Дата публикации
Категория
Малышу приходилось закрывать уши, чтобы не слышал взрывов: как Черниговщина оживает после оккупации
Малышу приходилось закрывать уши, чтобы не слышал взрывов: как Черниговщина оживает после оккупации
Дата публикации
Категория
Война россии против Украины продолжается уже два месяца
Война — день 60: Украина сражается уже два месяца, а оккупанты продолжают обстреливать мирные города