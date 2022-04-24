Оккупанты придумали новую циничную хитрость с украинскими флагами

Россияне пытаются имитировать присутствие ВСУ во временно оккупированных населенных пунктах

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей, где готовится незаконный "референдум", пытаются дискредитировать ВСУ. Для этого боевики вешают украинские флаги на свою технику и обстреливают население.

Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщило оперативное командование "Юг".

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Отмечается, что оккупанты на Херсонщине и Николаевщине оказывают на мирных жителей психологическое давление. Для этого вражеская армия проводит антиукраинскую агитацию, призывает к созданию псевдо-республик и обстреливает гражданские объекты, прикрываясь украинскими флагами.

Так, на окраину поселка Грозовое в Херсонские области выехали танки оккупантов с украинскими флагами, которые двинулись в направлении поселка Молодецкое.

Украинские военные отмечают, что таким образом оккупанты пытались имитировать присутствие ВСУ на оккупированных территориях, а затем из тех танков будут обстреливать населенные пункты, чтобы у людей складывалось впечатление, что атаки производит украинская армия.

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Стоит отметить, что для россиян прикрытие своей техники чужими флагами стало уже обычным делом. Вражеская армия использовала в своих целях флаги Красного Креста и показывала это в пропагандистских сюжетах. Также россияне в войне против Украины прикрывались символикой ОБСЕ.

Не гнушались российские оккупанты и прикрытием детьми, которых умышленно отправляли в учебные заведения, расположенные на грани ведения боевых действий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале войны российские войска продвигались на Киев, прикрываясь женщинами и детьми.