Россияне собирают силы: в ВСУ оценили риски наступления на Запопожье

Противник пытается проверить оборону ВСУ на прочность

Во временно оккупированных Бердянске и Мелитополе наблюдается постоянное движение российских войск. А в определённых участках области противник собирает силы.

Так, по данным руководителя объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления Евгения Ерина, которое он высказал в эфире национального телемарафона, в настоящее время значительного усиления войск рф на Запорожском направлении пока не наблюдалось в целом, при этом на определенных участках враг собирает силы, которые можно расценивать как потенциально наступательные.

"Вместе с тем, пока конкретного направления или участка враг не выбрал. Он время от времени меняет позиции, поэтому что это — демонстрационные силы или просто подготовка к наступлению, пока трудно сказать", — отметил Ерин.

По поводу того, возможна ли в ближайшее время попытка российских войск пойти в атаку с целью оккупации города Запорожье, Евгений Ерин заявил, что в настоящее время таких намерений и возможностей противника не наблюдается.

"Вместе с тем, идут регулярно действия небольших подразделений, диверсионно-разведывательных групп, которые время от времени пытаются проверить нашу оборону на прочность. Но вместе с тем, все эти попытки локализуются, противник с потерями отходит или уничтожается", — объяснил спикер.

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