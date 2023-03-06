У ВСУ может появиться возможность контрнаступления: свежие карты боев в Украине

Перехватив инициативу в начале февраля, враг не смог ей воспользоваться и у украинских войск есть возможность для контрнаступления

Украинские военные могут вести ограниченный отход со сложных участков в восточной части Бахмута, одновременно нанося большие потери наступающему врагу. Если оккупанты захватят Бахмут, они смогут продолжить наступление на Константиновку либо Славянск, однако столкнутся с проблемами с людьми и техникой.

Об этом пишется в специальном отчете Института изучения войны. Аналитики отмечают, что наступление врага продолжается как в Донецкой области, так и севернее, на Луганщине. Аналитики считают, что неизбежная кульминация атак на Бахмут и завершившееся наступление под Угледаром, наряду с отсутствием продвижения на Луганщине создают условия для контрнаступления ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ враг атакует по пяти направлениям: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском. За стуки было отбито более 95 атак.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Войска рф продолжают наземные атаки к северо-западу и югу от Кременной. Бои идут в лесах Кременной, возле Макеевки и Площанки. Атаки врага были отбиты в районах Белогоровки и Невского.

Карта боев в Луганской области

В районе Бахмута украинские войска могут применять ограниченный отход, но оценивать намерение отойти полностью рано. Враг наступает на северо-востоке Бахмута, и 5 марта продвинулся к железнодорожной станции Ступки. Украинская оборона Бахмута остается стратегически надежной, отмечают аналитики, учитывая нанесение россиянам серьезных потерь. Украинская оборона может принудить врага вести бой в городе, что может повторить для войск рф ситуацию с Северодонецком и Лисичанском, когда отход с боем украинских военных фактически положил конец российскому наступлению летом.

"У украинских сил, вероятно, будет возможность перехватить инициативу на поле боя и начать контрнаступление, когда российские усилия вокруг Бахмута достигнут кульминации либо до, либо после взятия города", — считают аналитики, предполагая, что после снижения активности на этом участке у врага не хватит сил начать новую операцию. По данным DeepState, у врага есть успехи в Забахмутке. Бои продолжаются на северной, восточной, южной стороне Бахмута. Атаки были отбиты у Зализнянского, Дубово-Васильевки, Орихово-Васильевки, Бахмута и Ивановского на Донетчине.

Российские оккупанты продолжают наземные удары в районе Авдеевки и запада Донетчины. На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Враг мог продвинуться в районе Невельского. Бои продолжаются в Марьинке и возле Победы. Намерения россиян в отношении Угледара неясны. Непонятно, будет ли возобновлено наступление. По мнению экспертов, продвижение в этом районе достаточное для поддержки других операций маловероятно.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

По данным Генштаба ВСУ, противник пытается создать условия для наступления на Херсонщине и Запорожье. Признаков подготовки аналитики не зафиксировали. Продолжаются обстрелы. Пострадали более 40 населенных пунктов.

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина может провести успешное контрнаступление в конце весны — начале лета. Сломить боевой дух врага может даже несколько успешных ударов.