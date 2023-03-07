Укр

Почему прекратились массированные удары россии: в ВСУ рассказали о новой тактике врага

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
787
Враг понял, что даже массированными обстрелами не оказывает достаточного давления на Украину Новость обновлена 07 марта 2023, 10:33
Враг понял, что даже массированными обстрелами не оказывает достаточного давления на Украину. Фото Минобороны Украины

Оккупанты продолжают применять сразу несколько видов вооружения против мирного населения

В последнее время количество массированных ракетных обстрелов Украины со стороны российских оккупантов значительно снизилось. По словам главы пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, это связано с очередным изменением тактики врага на поле боя. Теперь она связана с более масштабным применением беспилотников, причем с изменением основного курса атаки.

Детали она объяснила в эфире национального телемарафона. Гуменюк подчеркивает, что сейчас чаще всего дроны атакуют с севера. При этом враг пытается держать напряжение, поднимая в воздух авиацию и держа ракетоносители на юге, в частности, в акватории морей.

Смена направления БПЛА, чаще всего "Шахедов", связана с улучшением общего уровня обеспечения украинской армии.

"Они [россияне] уже убедились, что пролет через южные регионы снижает результативность, потому что силы противовоздушной обороны успевают уничтожить воздушные объекты до того, как они доберутся до цели, — объясняет Наталья Гуменюк. — Поэтому они изменили тактику" .

Атака с севера, наличие ракетоносителей на юге, а также стратегическая или тактическая авиация в воздухе создают серьезное психологическое давление на население Украины, привыкшего за последние несколько месяцев жить в ожидании очередных массовых обстрелов. Также подобная тактика, говорит Гуменюк, пытается рассредоточить наши силы ПВО. Особенно это связано с более широким применением "Шахедов", которые дешевле ракет, однако нередко результативнее.

Гуменюк также напомнила, что сейчас точечные удары — это основная стратегия российской армии в Украине. Интересно, что именно с нее оккупанты и начинали, ворвавшись 24 февраля 2022 в Украину.

Напомним, что во время одной из последних подобных атак россияне попали в жилую многоэтажку в Запорожье. В результате погибли 13 человек, еще десятки получили ранения.

Стоит отметить, что жертвами ракетного удара стала молодая семья с 8-месячным ребенком. Их родные круглосуточно караулили у завалов дома, однако чуда не произошло.

Теги:
#Обстрел #Атака #Ракетный удар #Наталья Гуменюк #Армия РФ #Shahed 136