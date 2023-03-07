Почему прекратились массированные удары россии: в ВСУ рассказали о новой тактике врага

Оккупанты продолжают применять сразу несколько видов вооружения против мирного населения

В последнее время количество массированных ракетных обстрелов Украины со стороны российских оккупантов значительно снизилось. По словам главы пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, это связано с очередным изменением тактики врага на поле боя. Теперь она связана с более масштабным применением беспилотников, причем с изменением основного курса атаки.

Детали она объяснила в эфире национального телемарафона. Гуменюк подчеркивает, что сейчас чаще всего дроны атакуют с севера. При этом враг пытается держать напряжение, поднимая в воздух авиацию и держа ракетоносители на юге, в частности, в акватории морей.

Смена направления БПЛА, чаще всего "Шахедов", связана с улучшением общего уровня обеспечения украинской армии.

"Они [россияне] уже убедились, что пролет через южные регионы снижает результативность, потому что силы противовоздушной обороны успевают уничтожить воздушные объекты до того, как они доберутся до цели, — объясняет Наталья Гуменюк. — Поэтому они изменили тактику" .

Атака с севера, наличие ракетоносителей на юге, а также стратегическая или тактическая авиация в воздухе создают серьезное психологическое давление на население Украины, привыкшего за последние несколько месяцев жить в ожидании очередных массовых обстрелов. Также подобная тактика, говорит Гуменюк, пытается рассредоточить наши силы ПВО. Особенно это связано с более широким применением "Шахедов", которые дешевле ракет, однако нередко результативнее.

Гуменюк также напомнила, что сейчас точечные удары — это основная стратегия российской армии в Украине. Интересно, что именно с нее оккупанты и начинали, ворвавшись 24 февраля 2022 в Украину.

Напомним, что во время одной из последних подобных атак россияне попали в жилую многоэтажку в Запорожье. В результате погибли 13 человек, еще десятки получили ранения.

Стоит отметить, что жертвами ракетного удара стала молодая семья с 8-месячным ребенком. Их родные круглосуточно караулили у завалов дома, однако чуда не произошло.