Не зря собирали всей страной: как спутник Притулы помогает уничтожать технику врага (снимки)

Благодаря спутнику украинским военным удалось выявить 7321 объект вражеской военной и специальной техники, часть из этого удалось уничтожить

Космический аппарат "ICEYE", на который украинцы собирали деньги, а затем его приобрел Фонд Сергея Притулы, помог нашим военным выявить и уничтожить тысячи единиц техники российских оккупантов, в том числе вертолетов, самолетов, радиолокационных станций и прочего.

"Народный спутник" военная разведка Украины начала использовать с сентября прошлого года. С тех пор Силы безопасности и обороны государства имеют возможность получать разведданные из космоса. Соответствующие снимки были опубликованы в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.

Отмечается, что за пять месяцев использования этой техники сотрудники украинской разведки смогли провести космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений рф на временно захваченных территориях, а также ряде других территорий, представляющих интерес ВСУ.

Космический аппарат позволил выявить за это время 360 палаток в местах расположения армии рф, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники, в частности:

45 самолетов;

27 вертолетов;

6 ОТРК "Искандер";

36 ЗРК "С300";

12 ЗРК "Панцирь С1"

11 радиолокационных станций;

10 понтонных переправ.

В ГУР подчеркнули, что благодаря возможностям "ICEYE" украинским военным удалось уничтожить значительную часть из вышеперечисленного списка.

"Сотрудники военной разведки Украины в очередной раз выражают благодарность всему украинскому обществу, которое приобщилось к сбору средств на космический аппарат, каждому волонтеру, ежедневно оказывающему помощь защитникам Украины и Благотворительному Фонду Сергея Притулы. Такие глаза позволяют круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и сжигать замаскированную российскую военную технику, вооружение и личный состав", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что изначально Сергей Притула открывал сбор средств на покупку четырех беспилотников "Байрактар". Однако турецкая компания дала три единицы техники нашей стране бесплатно. Тогда на собранные деньги шоумен купил спутник. Часть украинцев принялась критиковать его за такое решение. В свою очередь Притула объяснил, почему он купил именно эту технику. Преимущество спутника заключается в том, что он поможет украинским военным более точно и эффетивно наносить удары по вражеской технике. Кроме того, он позволяет получать эксклюзивные снимки в режиме 24/7 при любых погодных условиях.