Не только Spartan: Притула раскрыл подробности о партии 101 БТР

Военная техника была куплена в подержанном состоянии и нуждается в ремонте

Телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал подробности о 101 БТР Spartan, которые его фонд купил для ВСУ. По словам шоумена, всего были куплены БТР восьми моделей.

Об этом Сергей Притула рассказал в комментарии Radio NV. Все законтрактованные БТР — гусеничные, что очень обрадовало украинских военных.

В Украину прибыла в начале марта первая партия БТР Spartan в количестве 24 машин, они уже на ходу и готовы к передаче ВСУ. Также воины получат бронированные медицинские машины, авто для подвоза боекомплекта и перевозки личного состава.

"Больше всего среди них как раз "Спартанов" (Spartan — англ.). Это бронетранспортеры для перевозки личного состава для подвоза мобильных огневых групп. Будут завезены и "Самаритяне" (Samaritan — англ.; это бронированная медицинская эвакуационная машина), и "Султаны" (Sultan — англ.; это командные машины), "Стормеры" (Stormer — англ.) мы купили, на которые устанавливаются ЗРК. "Шелдер" (Shielder — англ.) — тоже гусеничная техника, она по-разному используется — и подвоз боекомплекта, личного состава и так далее. И еще мы прикупились интересной номенклатурой, это FV432 Bulldog — это тоже машина для перевозки личного состава. И два вида эвакуационных бронированных машин, которые могут забирать другие с поля боя, если они вдруг подбиты или неисправны, это FV434 и "Самсон" (Samson — англ.)", — перечислил волонтер

Волонтер объяснил, что гусеничная техника высоко ценится среди военных. Ей не страшно никакое бездорожье и полевые условия, где на колесной технике сложно проехать.

Техника, купленная фондом Притулы, не новая, а была выкуплена частными компаниями со складов Минобороны Великобритании в тот момент, когда их регулярную армию переоснащали. На ее ремонт понадобится около четырех недель. Кроме того, выездную бронетехнику оснастят вооружением от западных партнеров, чтобы усилить эффективность.

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