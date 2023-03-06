Не тільки Spartan: Притула розкрив подробиці про партію 101 БТР

Військова техніка була куплена у вживаному стані та потребує ремонту

Телеведучий та волонтер Сергій Притула розповів подробиці про 101 БТР Spartan, які його фонд купив для ЗСУ. За словами шоумена, всього було куплено БТР восьми моделей.

Про це Сергій Притула розповів у коментарі Radio NV. Усі законтрактовані БТР — гусеничні, що дуже втішило українських військових.

В Україну прибула на початку березня перша партія БТР Spartan у кількості 24 машин, вони вже на ходу і готові до передачі ЗСУ. Також воїни отримають броньовані медичні машини, авто для підвезення боєкомплекту та перевезення особового складу.

"Найбільше серед них якраз "Спартанів" (Spartan — англ.). Це бронетранспортери для перевезення особового складу для підвезення мобільних вогневих груп. Будуть завезені і "Самаритяни" (Samaritan — англ.; це броньована медична евакуаційна машина), і" Султани" (Sultan — англ.; це командні машини), "Стормери" (Stormer — англ.) ми купили, на які встановлюються ЗРК. "Шелдер" (Shielder — англ.) — теж гусенична техніка, вона по-різному використовується — і підвезення боєкомплекту, особового складу і т. д. І ще ми прикупилися цікавою номенклатурою, це FV432 Bulldog — це теж машина для перевезення особового складу, і два види евакуаційних броньованих машин, які можуть забирати інші з поля бою, якщо вони раптом підбиті або несправні, це FV434 та "Самсон" (Samson — англ.)", — перерахував волонтер

Волонтер пояснив, що гусенична техніка високо цінується серед військових. Їй не страшно ніяке бездоріжжя та польові умови, де на колісній техніці складно проїхати.

Техніка, куплена фондом Притули, не нова, а була викуплена приватними компаніями зі складів Міноборони Великобританії в той момент, коли їхню регулярну армію переоснащували. На її ремонт знадобиться близько чотирьох тижнів. Крім того, виїзну бронетехніку оснастять озброєнням від західних партнерів, аби посилити ефективність.

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