Відомий потужною бронею: що може британський важкий танк Challenger 2 (відео)

Танк важить більше своїх аналогів в інших арміях через серйозне бронювання

Кількість танків Challenger 2, які отримає Україна, збільшилась до 28 (виросте вдвічі від обіцяних раніше 14). Про це повідомив посол у Британії Вадим Пристайко. Чекати на техніку варто не раніше кінця весни — початку літа, поки українські військові освоюють усі премудрості поводження з британськими танками.

Особливістю Challenger 2, за яку цей танк поважають у всьому світі, є його посилена броня. Танк був поставлений на озброєння у Британії у 1994 році.

Характеристики танка Challenger 2

Максимальна швидкість — 59 км/год,

маса до 75 тонн,

головна зброя — 120-мм гармата з дальністю стрілянини до 4 км,

екіпаж — 4 особи.

Стріляти 120 мм гармата L30 може як боєприпасами з довгим стрижнем, так і з осколково-фугасною головкою (HESH). Допоміжне озброєння: 7,62-мм спарена ланцюгова гармата та 7,62-мм універсальний кулемет на цапфі. Загальний потенціал кулеметів – 4 тисячі пострілів.

Для командира та навідника передбачено оптичні та тепловізійні приціли, у тому числі незалежний панорамний приціл 360 градусів для командира. Бронювання за схемою Chobham – захист вежі та корпусу, секрет композитної броні не розкривається.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові у Британії освоюють управління танками Challenger 2 та САУ AS90. Британські інструктори високо оцінюють здібності українців, але зазначають їхню нетерплячість.