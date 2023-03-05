Відомий потужною бронею: що може британський важкий танк Challenger 2 (відео)
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Танк важить більше своїх аналогів в інших арміях через серйозне бронювання
Кількість танків Challenger 2, які отримає Україна, збільшилась до 28 (виросте вдвічі від обіцяних раніше 14). Про це повідомив посол у Британії Вадим Пристайко. Чекати на техніку варто не раніше кінця весни — початку літа, поки українські військові освоюють усі премудрості поводження з британськими танками.
Особливістю Challenger 2, за яку цей танк поважають у всьому світі, є його посилена броня. Танк був поставлений на озброєння у Британії у 1994 році.
Характеристики танка Challenger 2
- Максимальна швидкість — 59 км/год,
- маса до 75 тонн,
- головна зброя — 120-мм гармата з дальністю стрілянини до 4 км,
- екіпаж — 4 особи.
Стріляти 120 мм гармата L30 може як боєприпасами з довгим стрижнем, так і з осколково-фугасною головкою (HESH). Допоміжне озброєння: 7,62-мм спарена ланцюгова гармата та 7,62-мм універсальний кулемет на цапфі. Загальний потенціал кулеметів – 4 тисячі пострілів.
Для командира та навідника передбачено оптичні та тепловізійні приціли, у тому числі незалежний панорамний приціл 360 градусів для командира. Бронювання за схемою Chobham – захист вежі та корпусу, секрет композитної броні не розкривається.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові у Британії освоюють управління танками Challenger 2 та САУ AS90. Британські інструктори високо оцінюють здібності українців, але зазначають їхню нетерплячість.