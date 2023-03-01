Британцям теж є чого повчитися: воїни ЗСУ успішно освоюють танки та САУ в Європі (фото, відео)

Воїни ЗСУ показують блискучі результати під час навчання

Українські військові продовжують проходити навчання у Великій Британії, яка стала однією з перших країн, які наважилися на передачу Києву важких танків Challenger 2 і САУ AS90. ЗМІ докладно розповіли й показали, як навчаються і тренуються наші захисники.

Навчання воїнів ЗСУ зараз відбувається на самохідних артилерійських установках AS-90. Після того, як наші воїни опанують ці установки, Британія обіцяє передати нашій країні близько 30 одиниць цих артустановок. Про це пише "Українська правда".

Для кожного з українських екіпажів визначено декількох британських інструкторів. Вони нагадують, пояснюють особливості роботи техніки, перевіряють, наші наскільки військові розуміють цю інформацію. А щоб розуміння було легшим, за екіпажем закріплені перекладачі. Здебільшого це ті українці, які свого часу змушені були втікати від війни й тепер живуть у Британії.

Строк навчання – від кількох тижнів. Екіпажі поділені на дві групи: одна з них опановує техніку в польових умовах, друга — на симуляторах. Потім вони змінюються.

Симулятор САУ. Фото — Українська правда

Один із британських інструкторів, лейтенант Пьобрік, зазначив, що припускають наші військові та помилки. Більшість із них пов’язані з їхнім бажанням діяти якнайшвидше.

"Під час завдань, які ми мали сьогодні вранці, вони прагнули якнайшвидше натиснути кнопку, щоб прискорити процес. І іноді це буває надто швидко", — сказав він.

Також інструктор додав, що бійці однозначно мають мотивацію і вони у всьому намагаються бути першими.

"Але ми тільки на середині курсу і ще багато потрібно буде навчитися. Вони завжди хочуть бути першими у взаємодії. Якщо казати про оцінки, то на цей час у нас жорсткі 8,5 з 10. Але завжди є місце для вдосконалення", — додає він.

САУ AS-90. Фото — Українська правда

Що відомо про САУ AS-90

Це британська самохідна артилерійська установка класу самохідних гаубиць. Була створена 1981 року фірмою "Віккерс" і була призначена для заміни застарілих британських САУ "Еббот" та САУ M109 виробництва США. Загалом було випущено 179 одиниць техніки без урахування прототипів.

Характеристики

Екіпаж: 5 чоловік;

Довжина, м: 9,07;

Ширина, м: 3,3;

Висота, м: 3;

Бронювання, мм: 17;

Маса, т: 45;

Максимальна дальність стрільби: 24,9 км (ствол 39 калібрів), 30 км (52 калібри) стандартними боєприпасами

Швидкострільність: максимальний темп: 3 постріли за 10 секунд; середній темп: 2 постріли за хвилину протягом 60 хвилин;

Допоміжне озброєння: 7,62 мм кулемет L7.

На ще одному полігоні українські танкісти освоюють Challenger 2. Механіки-водії спочатку навчаються на тренувальній машині, яка повністю повторює конструкцію танка та його вагу. Єдина відмінність – відсутність башти. Екіпаж танка складається з чотирьох осіб: командира, навідника, зарядника та механіка-водія.

Бойовий Challenger 2. Фото — Українська правда

Британці також використовують танкові симулятори. Там кожен член екіпажу відпрацьовує функції, які має виконувати під час бою.

Симулятор. Фото — Українська правда

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові освоюють у Німеччині ЗРК Patriot. У мережі вже з’явилися фотографії тренувань наших зенітників. У Німеччині тим часом захоплені тим, як швидко і спритно воїни ЗСУ опановують нову техніку.