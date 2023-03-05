Известен мощной броней: что может британский тяжелый танк Challenger 2 (видео)

Танк весит больше своих аналогов в других армиях из-за серьезного бронирования

Количество танков Challenger 2, которые получит Украина, увеличилось до 28 (вырастет вдвое от обещанных ранее 14). Об этом сообщил посол в Британии Вадим Пристайко. Ждать технику стоит не раньше конца весны — начала лета, пока украинские военные осваивают все премудрости обращения с британскими танками.

Особенностью Challenger 2, за которую этот танк уважают во всем мире является его усиленная броня. Танк был поставлен на вооружение в Британии в 1994 году.

Характеристики танка Challenger 2

Максимальная скорость — 59 км/час,

масса до 75 тонн,

главное оружие — 120-мм пушка с дальностью стрельбы до 4 км,

экипаж — 4 человека.

Стрелять 120-мм пушка L30 может как боеприпасами с длинным стержнем, так и с осколочно-фугасной головкой (HESH). Вспомогательное вооружение: 7,62-мм спаренная цепная пушка и 7,62-мм универсальный пулемет на цапфе. Общий потенциал пулеметов — 4 тысячи выстрелов.

Для командира и наводчика предусмотрены оптические и тепловизионные прицелы, в том числе независимый панорамный прицел 360 градусов для командира. Бронирование по схеме Chobham — защита башни и корпуса, секрет композитной брони не раскрывается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные в Британии осваивают управление танками Challenger 2 и САУ AS90. Британские инструкторы высоко оценивают способности украинцев, но отмечают их нетерпеливость.