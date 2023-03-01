Британцам тоже есть чему поучиться: воины ВСУ успешно осваивают танки и САУ в Британии (фото, видео)

Воины ВСУ показывают блестящие результаты в ходе обучения

Украинские военные продолжают проходить обучение в Великобритании, которая стала одной из первых, решившихся на передачу Украине тяжелых танков Challenger 2 и САУ AS90. СМИ подробно рассказали и показали, как обучаются и тренируются наши защитники.

Обучение воинов ВСУ сейчас проходит на самоходных артиллерийских установках AS-90. После того как наши воины овладеют этими установками, Британия обещает передать нашей стране около 30 единиц этих артустановок. Об этом пишет "Украинская правда".

Для каждого из украинских экипажей определены несколько британских инструкторов. Они подсказывают, объясняют особенности работы техники, проверяют, насколько военные понимают эту информацию. А чтобы понимание было легче, за экипажем закреплены переводчики. По большей части это те украинцы, которые в свое время вынуждены были бежать от войны и теперь живут в Британии.

Срок обучения – от нескольких недель. Экипажи поделены на две группы: одна из них овладевает техникой в полевых условиях, вторая — на симуляторах. Затем они меняются.

Симулятор САУ. Фото - Украинская правда

Один из британских инструкторов, лейтенант Пебрик, отметил, что допускают наши военные и ошибки. Большинство из них связано с их желанием действовать как можно скорее.

"Во время задач, которые мы имели сегодня утром, они стремились как можно скорее нажать кнопку, чтобы ускорить процесс. И иногда это бывает слишком быстро", – сказал он.

Также инструктор добавил, что у бойцов однозначно есть мотивация и они во всем стараются быть первыми.

"Но мы только на середине курса и еще многому нужно будет научиться. Они всегда хотят быть первыми во взаимодействии. Если говорить об оценках, то на данный момент у нас жесткие 8,5 из 10. Но всегда есть место для усовершенствования", – добавляет он.

САУ AS-90. Фото - Украинская правда

Что известно о САУ AS-90

Это британская самоходная артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц. Была создана в 1981 году фирмой "Виккерс" и была предназначена для замены устаревших британских САЦ "Эббот" и САУ M109 производства США. В ходе производства было выпущено 179 единиц техники, без учета прототипов.

Характеристики

Экипаж: 5;

Длина, м: 9,07;

Ширина, м: 3,3;

Высота, м: 3;

Бронирование, мм: 17;

Масса, т: 45;

Дальность стрельбы ОФС: 24,9 км (39 клб), 30 км (52 клб);

Скорострельность: максимальный темп: 3 выстрела за 10 секунд; средний темп: 2 выстрела в минуту в течение 60 минут;

Вспомогательное вооружение: 7,62-мм пулемёт L7.

На еще одном полигоне украинские танкисты осваивают Challenger 2. Механики-водители сначала учатся на тренировочной машине, полностью повторяющей конструкцию танка и его вес. Единственное отличие – отсутствие башни. Экипаж танка состоит из четырех человек: командира, наводчика, зарядчика и механика-водителя.

Боевой Challenger 2. Фото - Украинская правда

Британцы также используют танковые симуляторы. На них каждый член экипажа отрабатывает функции, которые должен выполнять во время боя.

Симулятор. Фото - Украинская правда

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные осваивают в Германии ЗРК Patriot. В сети уже появились фотографии тренировок наши зенитчиков. В Германии тем временем восхищены тем, как быстро и ловко воины ВСУ овладевают новой техникой.