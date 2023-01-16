В Британии огорчили Украину заявлением о передаче легендарных вертолетов

Информация о передаче оказалась ложной

Британское правительство не намеренно отправлять Украине легендарные вертолеты Apache, вооруженные противотанковыми ракетами Hellfire. Информацию ранее опубликовало издание Daily Mirror, статья которого была впоследствии удалена.

Однако сообщение о вероятной передаче Украине до четырех ударных вертолетов успела получить широкое освещение в прессе. О том, что информация не отвечала действительности, сообщила редактор по безопасности и обороне в Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Напомним, Британия начала новый год с объявления масштабной военной помощи для Украины — страна передает транш военной техники, включая танки Challenger 2. Группа из 14 танков отправится в ближайшие недели. Следом за ними планируют отправить около 30 САУ AS90.

Ранее "Телеграф" рассказывал о планах передать Украине танки Leopard. На это готовы пять стран, но они ожидают окончательного положительного ответа от Германии для начала поставок.

Хотя британский таблоид и удалил публикацию, следует напомнить, что самая современная версия Apache AH64 E способна уничтожить несколько целей за секунды. Каждый вертолет может быть вооружен до 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм цепной пушкой. Это означает, что четыре "Апача" за считанные секунды уничтожат танковый полк из 70 машин. А учитывая кардинальную смену позиции Запада о передаче Украине все более новых и мощных вооружений — полностью исключить появление "Апачей" в авиапарке ВСУ нельзя.