Украинские бойцы осваивают ЗРК Patriot в Германии: союзники восхищены (фото)

Наши воины имеют всего один выходной

После того как Германия официально заявила о передаче нашей стране ЗРК Patriot в рамках помощи против российской агрессии, бойцы ВСУ отправились обучаться на них. Наши воины стараются, как можно быстрее овладеть этими машинами, чтобы вернуться на родину и защищать небо Украины.

Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Там опубликовали фотографии с тренировок наших зенитчиков, а в Германии рассказали, что восхищены тем, как успешно они овладевают новым видом оружия.

"Зенитчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины быстро овладевают ЗРК Patriot, говорят представители Вооруженных сил ФРГ, отмечая, что украинские воины высоко мотивированы и большинство из них уже имеют опыт участия в боевых действиях", — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что обучение проходит в интенсивном темпе, а наши воины имеют всего один выходной

"Ведь все понимают, насколько важно как можно скорее вернуться в Украину… и не с пустыми руками. Ждем!", — подчеркивают в Воздушных силах.

Напомним, ранее мы писали о том, что ЕС расширит программу обучения бойцов ВСУ в два раза.

Также мы сообщали о том, что Польша сказала, когда Украина получит танки Leopard 2.