Оккупанты обстреливают Украину: где слышны взрывы

Воздушную тревогу включили по всей Украине

В ночь на 9 марта оккупанты нанесли очередной удар по территории Украины с применением дронов и ракет.

Согласно данным онлайн-карт воздушной тревоги, изначально сирены были включены в центральных и северных областях около 1:00, однако позже они прозвучали по всей стране.

Как сообщили мониторинговые группы в Telegram, работу ПВО слышали в Чернигове, Днепре и Павлограде, где сбили ударные дроны "Шахед".

После этого появились сообщения о том, что воздушные цели также были поражены над Одесской и Николаевской областями. Местные каналы сообщили, что в самой Одессе был слышен сильный взрыв, а позже появилась информация о прилете в пригороде.

Согласно данным наблюдателей, пуски ракет осуществлялись из акватории Черного моря в сторону западных и центральных областей.

Как сообщалось ранее, в последнее время количество массированных ракетных обстрелов Украины со стороны российских оккупантов значительно снизилось. По словам главы пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, это связано с очередным изменением тактики врага на поле боя.