Какие повреждения получил самолет не уточняется

В россии продолжается серия любопытных инцидентов на Дальнем Востоке, и после взрыва на ж/д станции в Уссурийске возгорание произошло на авиабазе под Владивостоком.

Как говорится в сообщении легиона "Свобода России", местные партизаны устроили поджог боевого самолета на авиабазе "Центральная Угловая" в городе Артём.

По информации легиона, подожженный в ночь на 10 марта самолет Су-27 стоял на вооружении 22 гвардейского авиаполка ВКС рф.

При этом отмечается, что исполнители поджога также прислали видео, на котором видно, как истребитель был объят пламенем.

Насколько серьезные повреждения получил самолет не уточняется.

Как сообщалось ранее, в россии в последние месяцы участились случаи взрывов и пожаров. Так, в марте мощный взрыв произошел на территории летного училища в Краснодаре, а спустя пару дней взрыв и сильный пожар случились в городе Видное, что совсем рядом с Москвой.

Вместе с тем советник Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина к этим происшествиям не причастна, однако выразил убеждение, что их будет все больше и больше.