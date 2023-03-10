Знову партизани? У росії біля кордону з Китаєм невідомі спалили бойовий літак (відео)

Які пошкодження отримав літак не уточнюється

У росії триває серія цікавих інцидентів на Далекому Сході, і після вибуху на залізничній станції в Уссурійську спалах стався на авіабазі під Владивостоком.

Як йдеться у повідомленні легіону "Свобода Росії", місцеві партизани влаштували підпал бойового літака на авіабазі "Центральна Кутова" у місті Артем.

За інформацією легіону, підпалений у ніч проти 10 березня літак Су-27 стояв на озброєнні 22-го гвардійського авіаполку ВКС рф.

При цьому наголошується, що виконавці підпалу також надіслали відео, на якому видно, як винищувач був охоплений полум’ям.

Наскільки серйозні пошкодження одержав літак, не уточнюється.

Як повідомлялося раніше, в росії в останні місяці почастішали випадки вибухів і пожеж. Так, у березні потужний вибух стався на території льотного училища в Краснодарі, а через пару днів вибух і сильна пожежа трапилися в місті Видне, що поряд з Москвою.

Водночас радник Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Україна до цих подій не причетна, проте висловив переконання, що їх буде дедалі більше.