Партизаны уже там? Эшелон с российской техникой пытались подорвать у границы с Китаем
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На этой станции формировали эшелон с военной техникой армии оккупантов
В россии на ж/д станции "Уссурийск-2" пытались подорвать эшелон с военной техникой. На путях была обнаружена связка цилиндров с неизвестным веществом внутри.
Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT. Подорвать хотели состав, который должен был ехать через Уссурийск.
Цилиндры были крепко перемотаны бечевкой и накрыты тканью. Лежал сверток непосредственно на путях. Позже экспертам удалось выяснить, что в цилиндрах находилось около 1,5 кг бездымного трубчатого пороха. Он используется в боеприпасах для ствольной артиллерии и взрывается от любого детонатора.
За четыре дня до того, как была обнаружена находка, на станции "Уссурийск-2" в Приморском крае россии формировался состав с военной техникой. Правоохранители уже завели уголовное дело за "незаконный оборот взрывных устройств".
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии произошел взрыв на месторождении газа. Два сотрудника погибли, еще один травмирован.