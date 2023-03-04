Партизаны уже там? Эшелон с российской техникой пытались подорвать у границы с Китаем

На этой станции формировали эшелон с военной техникой армии оккупантов

В россии на ж/д станции "Уссурийск-2" пытались подорвать эшелон с военной техникой. На путях была обнаружена связка цилиндров с неизвестным веществом внутри.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT. Подорвать хотели состав, который должен был ехать через Уссурийск.

Цилиндры были крепко перемотаны бечевкой и накрыты тканью. Лежал сверток непосредственно на путях. Позже экспертам удалось выяснить, что в цилиндрах находилось около 1,5 кг бездымного трубчатого пороха. Он используется в боеприпасах для ствольной артиллерии и взрывается от любого детонатора.

За четыре дня до того, как была обнаружена находка, на станции "Уссурийск-2" в Приморском крае россии формировался состав с военной техникой. Правоохранители уже завели уголовное дело за "незаконный оборот взрывных устройств".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии произошел взрыв на месторождении газа. Два сотрудника погибли, еще один травмирован.